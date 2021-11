De nombreuses routes principales, dont des Routes nationales ainsi que plusieurs chemins de wilaya, étaient coupées à la circulation, hier, plus particulièrement avant midi. Dans certaines villes, il était impossible de circuler à pied. Les routes se sont vite transformées en de véritables «rivières». C'est ainsi que le gué de l'oued Azaghar, sur le principal axe routier reliant la commune de Bouzguène à Tizi Ouzou, via la commune d'Illoula Oumalou a été fermé à la circulation routière suite au débordement du lit de l'oued Sahel situé en amont. Une énième fermeture prévisible, au vu des fortes précipitations pluviales enregistrées et le débordement de l'oued Sahel, qui a charrié d'énormes quantités d'objets hétéroclites, causant l'obstruction de la chaussée. Les habitants de cette localité étaient contraints de faire le détour par la commune d'Ifigha où des chutes de pierres ont, également, été enregistrées au lieudit Assif Ousserdoun. Néanmoins, la ville la plus affectée par ces dégâts était incontestablement Draâ Ben Khedda. Fort heureusement, on ne déplore ni pertes humaines ni dégâts matériels notables. Seule circulation automobile a été sérieusement perturbée, tout au long de la journée d'hier. Les automobilistes étaient pris au piège, notamment sur la RN 12, reliant Tizi Ouzou à Alger et à Boumerdès, au niveau de Draâ Ben Khedda. En plus de la RN 12, il y avait également la RN 25 reliant Tizi Ouzou à Bouira, Draâ El Mizan, Tizi Ghennif et Aït Yahia Moussa. La route était fermée durant toute la matinée en raison d'un éboulement important. Certes la RN 25 a été rouverte en début d'après-midi mais avec une déviation via le barrage de Souk N Tleta. D'autres routes étaient également impraticables, à cause des crues des eaux, à l'instar du chemin de wilaya numéro 8, traversant la commune de Zekri à cause d'un débordement d'eaux de pluie. La RN 24 reliant Tizi Ouzou à la wilaya de Béjaïa par le littoral, était bloquée par les eaux, au niveau de la commune d'Aït Chaffaâ. D'autres routes ont subi le même sort, à l'instar du

C.W 224 dans la commune de Sidi Naâmane, le CW 128 reliant Maâtkas à Boghni, le CW 37 reliant Aït Aïssa Mimoun à Ouaguenoun.