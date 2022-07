Les redevances des clients de la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Belouizdad ont atteint les 1.991 millionsDA fin juin dernier, selon un communiqué de cette direction locale relevant de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (Sadeg), filiale du Groupe Sonelgaz. La part du lion de ces redevances impayées est revenue, selon le même communiqué aux ménages et des locaux de commerce avec un montant de 715,91 millions DA. Quant aux opérateurs et aux administrations publiques, ils cumulent une dette estimée à 1.274,97 millions DA. Expliquant ces défaillances par la crise sanitaire, la filliale de Sonelgaz a relevé que le montant le plus élevé enregistré ces dernières années. «En dépit de cette situation sanitaire exceptionnelle, la direction de Belouizdad a veillé au respect de ses engagements en assurant la continuité du service et un approvisionnement continu en gaz et électricité», a noté le communiqué signifiant par là une manière d'être solidaire avec les citoyens puisque l'opération de coupures a été suspendue durant cette période exceptionnelle. Mais cette situation est préjudiciable pour la société qui voit ses investissements entravés. Il s 'agit, notamment «des opérations maintenance et la rénovation du réseau électrique et gazier, ainsi que les projets de raccordement des groupements d'habitations». Ainsi, la direction de Belouizdad a interpellé le sens de responsabilité et de citoyenneté de ses clients, invités à se rapprocher des agences commerciales pour le règlement de ces redevances. Ils doivent se rapprocher des agences commerciales pour «obtenir un échéancier de paiement négociable, en fonction du nombre de factures impayées et du montant des redevances», a expliqué le même document.