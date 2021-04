Le week-end peut servir à se reposer, aller aux champs ou faire une randonnée, mais les villageois de Redjaouna, Issenajen, Aït Atteli et Illoula Oumalou, ont préféré mettre à profit ces deux journées pour organiser des volontariats de nettoyage dans leurs localités. En effet, durant le week-end, des appels ont été lancés aux citoyens de toutes les catégories pour venir prendre part à ces travaux d'intérêt général. Et ce ne sont pas les villageois qui diront non. Bien au contraire. La mobilisation a été très grande. En l'espace de quelques heures de travail tous azimuts, les villages brillent de propreté. En fait, cette tradition ne date pas d'aujourd'hui. Les villages de Kabylie ont toujours pris en charge ce volet toujours dans l'optique d'améliorer le cadre de vie des populations. Les travaux d'intérêt général étaient un devoir pour chaque membre majeur. La Djemaâ des villages sanctionnait toute personne qui ne répondait pas à l'appel au volontariat sans motif. Durant des siècles, les villageois ont procédé au nettoyage, l'ouverture et déblayement des chemins, nettoyage des fontaines et autres tâches d'intérêt commun. Ce travail collectif qui se joint à la tradition de la touiza a fait des villages de Kabylie des havres de quiétude grâce à la solidarité agissante des villageois.

Aujourd'hui, cette tradition est de retour. Chaque week-end, de nombreux villages organisent des volontariats qui pour nettoyer les artères, qui pour nettoyer et restaurer les écoles primaires et la liste des tâches ne fait que s'allonger à mesure que l'adhésion grandit. On aura même constaté que les villages ont mis à profit la longue période de confinement à cause de la pandémie de Covid-19 afin de procéder à ces travaux. Beaucoup de localités sortent avec un nouveau look encore plus beau. Entre les moments consacrés aux actions de solidarité, les jeunes trouvent toujours un temps pour les travaux d'embellissement. Des volontariats sont organisés à travers les villages pour améliorer le cadre de vie. Des travaux qui consistent en le revêtement en ciment des ruelles, des cadrages en pierre taillée et des décorations de fontaines.

Enfin, notons que ces dernières années, les femmes ont rejoint le train en marche en s'organisant et en appelant à des volontariats de nettoyage dans leurs villages. Pour ouvrir la voie grande à la gent féminine, ce sont les femmes du village Tabouda, dans la commune d'Illoula Oumalou, qui ont initié un grand volontariat de nettoyage de leur village. Une initiative suivie quelques semaines plus tard par celle des femmes du village Tarihant, qui sont sorties pour des volontariats. Avant elles, des femmes d'autres villages ont organisé des volontariats de nettoyage et de désherbage des artères de leurs villages. Cette activité extraordinaire, voire spéciale terroir que les villageois observent avec une très grande satisfaction et une grande fierté concerne toutes les catégories d'âge. Dans les volontariats, on retrouve de vieilles femmes, d'autres âgées de 50 ans, la quarantaine et des plus jeunes. L'adhésion est totale.