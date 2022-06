Rassurés et rassurants. Si l'eau, source de vie, est suffisamment distribuée en début de cet été, ce liquide vital ne risque pas de manquer. La direction de la Société des eaux d'Oran (Seor), et à la fois rassurée et rassurante. «L'eau ne manquera pas durant la compétition sportive d'Oran, les Jeux méditerranéens», a-t-on indiqué. La direction de la société des eaux d'Oran a indiqué que «l'entreprise a mis en place un programme spécial été permettant l'augmentation des capacités de production de l'eau». «Ce plan entrera en vigueur à partir d'aujourd'hui», a-t-on expliqué, ajoutant que «ce programme se poursuivra aussi bien pendant et après les Jeux méditerranéens, en plus des journées de l'Aïd». Selon la même source «la distribution sera assurée à hauteur de 95% en H24 dans la majorité des zones urbaines». La direction de la Seor indique que «la wilaya d'Oran est alimentée à hauteur de 560000 m3 d'eau/jour». «Elle est soutenue par la station d'El Mactaâ produisant une quantité de 600000 m3/jour». Ainsi, la Seor est, tel qu'elle l'a annoncé auparavant, passée au programme quotidien d'alimentation totale en eau potable de l'ensemble des localités composant la wilaya d'Oran. «Nous avons misé sur l'alimentation à 100% de ces localités», a-t-on indiqué, soulignant que «le taux de couverture d'alimentation enregistré auparavant tournait autour de 70%». Selon la Seor, la wilaya d'Oran est amplement approvisionnée, aussi bien à partir des eaux superficielles pompées à partir des deux zones Est à savoir Mostaganem et Relizane, que depuis la partie ouest du pays, très précisément du barrage de Bougherara et de Sekkak, dans la wilaya de Tlemcen, en plus de l'exploitation des eaux de Siwa stockant au moins 6 millions m3. «Nous sommes alimentés à hauteur de 10000 m3/jour à partir de ce point d'eau», indique t-on. Les deux barrages de Kerrada et de Chélif du géant couloir Mostaganem-Arzew-Oran, connu sous l'abréviation du MAO, d'une capacité de 80 millions de m3, produisent 150000 m3/j, destinés à la wilaya d'Oran. La station de dessalement de l'eau de mer d'El Mactaâ, située à l'extrême est d'Oran, en allant vers Mostaganem, constitue une source incontournable alimentant la wilaya d'Oran en grandes quantités. «Cette station produit 300000 m3/j dont 200000 m3/j sont pompés vers la wilaya d'Oran», a-t-on souligné. Il en est presque de même pour la station de dessalement Kahrama d'Arzew qui produit 86000m3/j et dont 55000 m3 sont orientés sur l'AEP d'Oran. Implantée dans la wilaya d'Aïn Témouchent, la station de Chatt El Hilal tourne en plein régime en produisant 200000 m3/j d'eau potable «La moitié de cette production est pompée au profit de la wilaya d'Oran», a-t-on expliqué, ajoutant que «plusieurs autres sources d'alimentations viennent en appoint». Il s'agit des trois stations monobloc de la corniche d'Oran, produisant 2000 m3/jour, les forages et les puits environnants dont la production est de 22000 m3/jour.