Sur un rythme accéléré, l'opération de récupération du foncier agricole, en vue de mettre à disponibilité les assiettes foncières pour les investisseurs, prend une importance particulière face aux actions menées par l'État pour relancer l'appareil industriel. C'est dans cette optique que le ministre de l'Industrie et des mines, Ahmed Zeghdar a tenu lors de sa visite, à annoncer que «Les commissions locales présidées par les walis de la République, chargées de l'assainissement du foncier industriel, ont récupéré plus de 2000 ha, dont des terres agricoles accordées précédemment dans un cadre illégal, alors que d'autres ont été affectées à des projets fictifs.».Une particularité qui prend tout son sens, à travers les nouvelles dispositions d'affectation et de distribution de ces assiettes, qui contribueront d'une façon concrète à donner un nouveau souffle à l'économie nationale. Après des années d'anarchie et d'inertie, les nouvelles directions économiques adoptées par les pouvoirs publics, se veulent désormais constructrices d'une nouvelle dynamique basée sur les réelles capacités existantes de l'Algérie à redresser sa situation économique, en actant avec force un changement profond issu des réformes engagées, et pour lesquelles les politiques publiques sont adaptées et alignées sur les objectifs et les engagements pris. Dans ce sillage, le ministre n' a pas manqué de mettre les points sur les «i», en précisant que «L'investissement ne sera réservé qu'aux opérateurs sérieux et réels. L'Algérie fait l'objet d'importantes demandes d'investissement, tant de la part d'investisseurs nationaux qu'étrangers, de pays du Golfe, européens, la Turquie et l'Italie, entre autres.»

En parallèle et de même importance, l‘opération de déblocage des projets en souffrance, vient consolider cette vision et cette stratégie, en vue de créer une synergie ente les différentes actions de relance, dans le but de libérer les initiatives et attirer le plus grand nombre d'opérateurs vers l'investissement local. À ce titre, le ministre est longuement revenu sur le volume de travail effectué dans ce sens révélant, que «les commissions locales chargées de la levée des obstacles et de l'accompagnement des investisseurs, ont signifié leur accord de principe à 866 investisseurs pour concrétiser leurs projets, sur un total de 900 projets recensés, «l'opération se poursuit toujours en coordination avec la Commission nationale présidée par le ministre de l'Industrie, les walis de la République, et les médiateurs de la République au niveau des wilayas. Nous poursuivrons la récupération des assiettes foncières inexploitées, parallèlement à l'approbation, par le Conseil des ministres, de la nouvelle loi sur l'investissement, qui sera présentée devant les deux chambres du Parlement».C'est donc toute la machine de l'investissement qui est mise en branle, à travers le lancement de plusieurs actions profondes, qui convergent dans le même sens, en l'occurrence, celui de l'investissement, pour réaliser les résultats escomptés.