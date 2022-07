Le secteur des hydrocarbures est celui où les Etats-Unis sont omniprésents en Algérie. La coopération qui lie les entreprises algériennes et américaines présentes sur le territoire national est significativement remarquable.

Les événements semblent vouloir lui donner un sérieux coup d'accélérateur. L'Algérie a vu en effet son statut de fournisseur fiable en gaz se consolider avec la récente découverte du gisement Hassi R'mel. Une découverte de premier plan qui va lui permettre de réaliser des productions de l'ordre de 10 millions de m3 par jour à partir du mois de novembre 2022. Ce qui fait d'elle un acteur incontournable dans la crise énergétique qui oppose les pays européens à la Russie, leur principal fournisseur de gaz qui a décidé de leur fermer ses vannes. Bruxelles lorgne désormais du côté d'Alger.

C'est du Palais d'El Mouradia que sont parvenus les signes de l'esquisse d'un partenariat algéro-américain de premier plan sur fond de cette nouvelle donne géostratégique. Il doit s'inscrire dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, dépoussiérée et particulièrement attractive pour de potentiels investisseurs. Une nouvelle ère. Les Américains sont en première ligne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi, la présidente-directrice générale de la compagnie américaine «Occidental Petroleum Corporation», Vicki Hollub, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Quatrième groupe le plus important du secteur du pétrole et du gaz des États-Unis, «Occidental Petroleum Corporation» est le premier producteur de pétrole au Texas et le plus grand producteur de gaz naturel en Californie. La présence du patron de Sonatrach, Toufik Hakkar et du ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab montrent que cette rencontre revêt un intérêt de première importance.

La responsable de la compagnie américaine, a été ensuite reçue par le ministre de l'Énergie et des Mines. Que se sont-ils dit? Les entretiens ont porté sur l'examen de l'état des relations entre le Groupe Sonatrach et «Occidental Petroleum Corporation», ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans les domaines de la recherche et exploration des hydrocarbures, le développement des gisements, la production et le transport du gaz naturel et le GNL, a indiqué le département de Mohamed Arkab. Les deux parties ont, également, abordé les perspectives de collaboration entre les deux Groupes dans des projets structurants en Algérie dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, a ajouté la même source. Un rendez-vous pris dans le sillage du sommet de l'Opep+ qui a tenu sa réunion mensuelle le 30 juin. L'Opep et ses partenaires n'ont finalement pas cédé à la pression des pays gros consommateurs d'or noir, de la France, notamment qui souhaitaient les voir ouvrir davantage leurs vannes. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) ont décidé d'augmenter leur production pétrolière globale pour le mois d'août prochain de 648 000 barils/jour.

Quelles sont les raisons qui ont poussé l'Opep+ au maintien du statu quo? «Nous avons réitéré notre volonté forte d'accompagner la dynamique de rebond en assurant un approvisionnement stable et régulier du marché pétrolier pour cela, nous avons confirmé la décision que nous avions prise lors de notre précédente réunion du 2 juin d'augmenter la production globale de l'Opep et de ses partenaires de la Déclaration de coopération, de 648 000 b/j en août», a déclaré le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab à l'issue de la réunion ministérielle de l'Opep+, tenue par visioconférence. Pour l'Algérie, cette décision correspond à une augmentation de sa production de l'ordre de 16 000 b/j. Ce qui lui permettra d'atteindre un niveau de production de 1,055 million de barils par jour en août. La prochaine réunion ministérielle de l'Opep+ se tiendra en principe le 3 août 2022.