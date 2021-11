«Ils veulent que Rabat devienne notre seconde capitale». C'est avec cette menace, à peine voilée, que Massyl a commenté le lâche assassinant des trois ressortissants algériens par les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental. Comme tous ses concitoyens, ce jeune trentenaire est choqué par ce crime barbare. «Si le Makhzen veut la guerre, il l'aura», rétorque-t-il, avec une grande colère. «Mais qu'ils soient de vrais hommes, qu'ils viennent se battre contre nos soldats, pas contre de pauvres transporteurs de marchandises», ajoute celui qui se dit prêt à prendre les armes pour défendre sa mère patrie. Il n'est pas le seul. «Ils oublient qu'ils ont en face le peuple du million et demi-million de martyrs. Un petit signe des autorités et ce sont 44 millions d'Algériens qui vont prendre les armes. Même nos bébés sont prêts à combattre...», soutient Lamine non sans rappeler que nous avons l'armée la plus forte de la région. «Nos soldats ne vont faire qu'une bouchée des forces royales qui n'ont rien de...loyales», soutient-il, avec un air des plus moqueurs. Néanmoins, même s'ils se disent prêts à la guerre, les Algériens estiment qu'il ne faut pas tomber dans le jeu malsain de M6 et de ses alliés sionistes. «Le roi du cannabis ne sait pas ce qu'il fait. Il est poussé par son allié israélien pour embraser la région», estime Racha, jeune cadre dans une entreprise nationale. Elle argumente ses propos par le fait que cette attaque marocaine est arrivée quelques mois après la «normalisation» des relations entre Rabat et l'entité sioniste. «À peine que Israël se soit installé au Maroc que ce dernier franchit la ligne rouge, en s'attaquant militairement à l'Algérie. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur les instigateurs de cette agression», estime-t-elle. Un avis partagé par bon nombre de ses concitoyens.

«L'Algérie, sa stabilité et ses richesses font languir les puissances, qui ne rêvent que d'une balkanisation de la région, pour s'y installer. On ne doit pas tomber dans le piège, comme l'a fait la marionnette qu'est Mohammed VI», atteste Amar, un quinquagénaire qui assure que la majorité des Marocains est contre ce type de «fitna».

«Le roi est devenu illégitime aux yeux de nombreux Marocains. Ils ne veulent plus du roi de la trahison. D'ailleurs, le pays est sujet à de nombreuses contestations populaires pour dénoncer ses agissements infects», fait-il savoir. «Certains de mes amis, de l'autre côté de la frontière ouest, m'ont contacté pour exprimer leur solidarité contre cet acte barbare. Ils disent que la plupart des Marocains sont du même avis», poursuit-il, appelant les deux peuples à éviter la division. Toutefois, il estime que ce forfait ne restera pas impuni. Comme lui, les Algériens demandent que la diplomatie algérienne fasse que des sanctions «vigoureuses» soient prises par les Nations unies contre le Maroc. Le sang des Algériens ne peut être versé sans conséquence...