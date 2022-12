Après avoir cotisé une importante somme pour réparer la pompe de la bâche à eau, les acquéreurs locataires de la cité des 82 logements Aadl à Nécaria comptent récidiver par une autre opération de collecte pour réparer les ascenseurs en panne depuis sept mois pour certains. Conscients que le recours aux procédures collectives en justice contre Gest-Immo ne sera pas porteur, les locataires, en plus du fardeau des charges mensuelles, mettent de nouveau la main à la poche pour parer au plus urgent. Des personnes âgées pour la plupart. L'ascenseur reste la première cible des locataires. En attendant l'intervention des responsables de l'Aadl pour trouver des solutions urgentes aux problèmes qui les angoissent, les habitants s'invitent dans des actions collectives.

Beaucoup d'entre eux demandent sur quelle base et quel taux sont indexés toutes les taxes et autres charges dans le loyer. N'existe-t-il pas une autre forme de révision des charges, d'autant que «les sommes amassées à la source par Gest-Immo sont faramineuses», s'interrogent d'autres. Pour le responsable local, les marchés concernant la prise en charge des ascenseurs et la réparation des escaliers sont retenus, mais non encore attribuées.

Le même responsable de Gest-Immo et de l'Aadl ne donne pas plus d'explications ni réactions sur ces doléances multiples. Au cas des ascenseurs en panne s'ajoutent l'absence de gardiennage, de femmes de ménage, le mauvais éclairage la nuit et l'insécurité.

Le dysfonctionnement des bâches à eau est un autre problème commun des sites Aadl. Aussi, les locataires s'ingénient à trouver eux-mêmes des solutions pour les problèmes posés et comptent également suspendre le paiement des charges comme réaction au mutisme observé par Gest-Immo.