De plus en plus de personnes sont infectées au Covid -19, Constantine a enregistré, selon les derniers chiffres, transmis par la DSP à notre rédaction, 76 nouveaux cas. Soit un total de 11 883. Toujours en termes de chiffres, la ville des Ponts a enregistré 838 décès depuis le début de la pandémie. Quant au taux de vaccination, la DSP fait état de 345 106 individus. La même source note que de plus en plus de sujets atteints sont au niveau des établissements scolaires qui ont d'ailleurs été fermés comme geste de précaution, en attendant que la situation s'améliore. Cela dit, le total des cas confirmés jusqu'au 21 du mois courant est de 232 325 avec le décès, malheureusement de 6 468 personnes, notamment ceux qui souffraient d'une maladie chronique. À cela s'ajoute le taux des rémissions qui est de 157 628. Vu la hausse des cas, ces dernières semaines, les instances compétentes ne manqueront pas de rappeler à chaque fois que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen, vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du masque. Dans ce contexte justement et pour freiner le cours de la pandémie, de nombreux épidémiologistes et infectiologues s'accordent à affirmer que l'affluence sur les tests rapides de dépistage du Covid-19 aiderait à briser la chaîne de transmission de l'infection. D'où les instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune d'assurer, à cet effet, la disponibilité des tests de dépistage, tous types confondus et en quantités suffisantes, tout en facilitant l'accès des citoyens à ces tests dans toutes les régions du pays et en toutes circonstances. Se faire dépister est une attitude louable, notamment si elle est suivie par une détermination à se faire vacciner, pour ces spécialistes. Pour ces derniers la vaccination et les gestes barrières que les citoyens semblent avoir oublié restent la meilleure façon de lutter contre la propagation du virus. À ce propos, rappelons que l'Algérie a signé un projet de partenariat avec le gouvernement fédéral allemand et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), en appui aux capacités de l'État algérien dans la lutte contre la Covid-19, à travers l'acquisition de produits et d'équipements médicaux et le renforcement des capacités de gestion intégrée de la pandémie. Cet appui sera concrétisé via la mise en oeuvre d'un projet de partenariat entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, la KfW, Banque de développement au nom du gouvernement fédéral allemand, et le (Pnud).