La célébration du 60ème anniversaire de l'Indépendance nationale a débuté, hier, au niveau de la wilaya de Béjaïa. Elle durera quatre jours et sera marquée par des recueillements, des inaugurations, des raccordements en gaz de ville, des remises des clefs aux bénéficiaires de différents types de logements et diverses activités culturelles, artistiques et sportives. Depuis hier, les autorités officielles, la famille révolutionnaire et les citoyens se retrouvent pour vivre ensemble les festivités dans une ambiance commémoratives, qui les amènera vers différentes localités de la wilaya.

Le premier jour de cette célébration a été marqué, hier, par un déplacement vers la gare du chemin de fer où il a été procédé au lancement du train de la Mémoire, une sorte de musée mobile qui sillonnera toutes les localités entre Béjaïa et Beni Mansour. Au niveau de la salle des congrès, une cérémonie de remise de clés aux bénéficiaires des logements de différents types.

Aujourd'hui, le rendez-vous est pris au niveau de la commune de Fenaïa Il Mathen. Quatre réservoirs d'eau et trois stations de pompage seront mis en service pour alimenter en eau potable les villages de cette localité. Dans la commune limitrophe, les autorités de la wilaya procéderont à la mise en service d'un tronçon routier de la pénétrante autoroutière, de 6 kms, sur l'axe d'Amizour.

La fin de la journée sera marquée par une rencontre au niveau de la maison de jeunes Mohamed Boudiaf, à Aokas où les lauréats de différents concours culturels seront récompensés par des distinctions et un dîner.

La veille du 5 juillet, la commue de Tamridj accueillera la délégation officielle pour donner le coup de starter à la traditionnelle fête de la prune au village Laâlam, la mise en service du réseau de raccordement en gaz de ville au profil de 1200 habitants de cette commune rurale et d'un tronçon routier vers Ziama et Jijel. De retour dans la commune de Souk El Tenine, la délégation conduite par le wali inaugurera le service des urgences du nouvel hôpital de 60 lits. Dans la soirée, il est prévu des récompenses aux moudjahidine et veuves de chouhada.

Le jour «J», plusieurs activités commémoratives sont au programme, dont le recueillement à la mémoire des martyrs, le dévoilement d'une fresque réalisée face au bloc administratif, baptisation de l'hospice de personnes âgées du nom du chahid Ait Salah Larbi ainsi que du siège de la direction d'Algérie poste du nom du chahid Chaâbane Saïd. Il sera question aussi de l'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée populaire de la wilaya.

Un défilé de jeunes marquant les différentes réalisations depuis l'indépendance à ce jour aura également lieu au niveau de la rue de «La Liberté» avec la participation des différents secteurs économiques, sociaux et culturels. Les festivités seront clôturées au niveau du stade Benallouache par un méga concert auquel prendront part de nombreux artistes de la région.