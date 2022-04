Sur le plan socio-économique, le constat n’est pas reluisant de l’avis du premier secrétaire du FFS. Il estime que « tous les indicateurs économiques et sociaux sont au rouge » et que l’inflation « a atteint des proportions alarmantes ». Faisant référence aux flambées chroniques des produits de large consommation, Youcef Aouchiche expliquera que ces faits ont « hypothéqué l’avenir des couches sociales entières ». Il soulignera, par ailleurs, « le recul de l’État social » appelant à « un consensus national et populaire pour la refondation de l’État, sur des bases de droit et de démocratie ».Le premier homme du FFS formule également un certain nombre de propositions, notamment « une réforme globale et nouvelle du système salarial, la révision du salaire de base national, l’augmentation du point indiciaire et non du nombre indiciaire, la révision de l’impôt sur le revenu IRG, afin de toucher l‘ensemble des catégories sociales, la levée de toutes les restrictions sur l’activité syndicale, etc… ». Le premier secrétaire national du FFS estime, par ailleurs, qu’il n’est pas judicieux, ni urgent de recourir « à une révision anarchique du système de soutien des produits et services de large consommation », dira-t-il appelant à l’élaboration consensuelle d’un nouveau modèle économique. Sur un autre chapitre, l’orateur plaidera pour une presse libre et plurielle, préconisant « un dialogue national inclusif conduisant à un consensus national qui incarne la démocratie, un État de vérité et de droit ». Pour Aouchiche, tous ces ingrédients concourent à une relance fondamentale « d’une croissance économique durable ».

Relevant « les défis nationaux et internationaux versatiles, visant principalement l’opinion publique, afin de l’orienter pour servir les grands agendas », il mettra en valeur le rôle prépondérant de la presse indépendante et libre, en particulier dans les climats polarisés ».