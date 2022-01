Dans un élan de restructuration de l'appareil judiciaire, se penchant sur la situation socioprofessionnels des greffiers, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a tenu lors d'une séance plénière, jeudi, à rassurer que «les services de son département s'attellent à la révision du statut promulgué en vertu du décret exécutif 08-409 du 24 décembre 2008, pour l'ouverture du recrutement aux titulaires de diplômes supérieurs, le reclassement des différents grades des corps des personnels du greffe, la création de postes supérieurs dans ce corps et l'enrichissement du volet lié aux droits et devoirs».Une décision qui survient après quelques mouvements de grève, pour dénoncer une absence de statut et une situation qui dure depuis des années, et mettre en avant la nécessité de procéder au règlement de ce problème, en vue de permettre au secteur de la justice de poursuivre ses actions de restructuration et remédier aux dysfonctionnents qui l'ont caractérisé ces dernières années. Il faut dire que devant les efforts et les étapes franchies dans le cadre du renouvellement des institutions, l'objectif de passer à une justice indépendante et efficiente, passe également par la prise en charge des différents départements, notamment celui des greffiers, qui se trouve au centre du fonctionnement du secteur. À cet effet, le ministre n'a pas manque de préciser que «le projet de statut qui est actuellement au niveau du ministère sera soumis aux intéressés pour enrichissement avant son dépôt auprès des services du gouvernement». Cela étant, au coeur de la problématique, le non-versement de la prime de recouvrement des amendes pénales, qui se situe à 7%, a été le point nodal des revendications des greffiers, pour lequel les explications du ministre ont été on ne peut plus claires, indiquant que ce problème est dù au «manque de clarté du texte en question qui ne précise pas clairement les bénéficiaires de cette prime. Il a été procédé à l'élaboration d'un projet de décret exécutif modifiant et complétant l'ancien décret exécutif dans le but de lever l'ambiguïté et de déterminer clairement les bénéficiaires de la prime, à savoir les greffiers et les corps communs, avec l'inclusion des contractuels. Le projet de décret est actuellement au niveau du gouvernement et devrait être approuvé dans les tout prochains jours». Il va sans dire, cependant, que la prise en charge des préoccupations et la préservation des droits des professionnels du secteur, contribueront à l'amélioration du fonctionnement du secteur et à donner une nouvelle image de la justice et de son impact sur la société. C'est dans cette optique que cette démarche entre dans le cadre d'une vision globale essentiellement dédiée à confèrer au secteur un nouveau souffle, marqué par les effets de la modernisation, et surtout par la qualité de son fonctionnement. Dans ce sens, il faut dire que devant les défis de changement inhérent à l'émergence de l'Algérie nouvelle, le secteur de la justice qui constitue la colonne vertébrale de l'Etat se trouve dans une phase de consolidation de ses outils et mécanismes pour répondre avec efficacité à ce besoin, et acter le passage vers un système judiciaire en adéquation avec la situation du pays. Un objectif qui nécessite de s'éloigner des pratiques anciennes et de rompre avec l'image d'une justice instrumentalisée. D'autant plus que ces actions s'inscrivent également dans la volonté de l'Etat à rendre plus attractif le secteur pour les compétences en vue de renforcer les nouveaux mécanismes et doter l'appareil judicaire de points de force qui forcément s'appuieront sur le bon fonctionnement des différents services, entre autres, celui des greffiers.