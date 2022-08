Présidant la cérémonie de clôture du Concours militaire international «Section aéroportée-2022» au Complexe régional des sports militaires au niveau de la 1ère Région militaire, le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée Nationale Populaire, a souligné que l'organisation par l'Algérie de cette manifestation sportive «est une preuve tangible de son immuable engagement et sa ferme détermination à soutenir toute action qui vise la promotion des sports militaires au niveau international».

Un évènement reflétant «la conviction de l'ANP en la nécessité d'encourager la communication et la solidarité entre les armées au service du développement et de la paix dans le monde» a-t-il noté.

Poursuivant son allocution prononcée en la circonstance, le chef d'état-major ajoutera que «nous sommes convaincus, au sein de l'ANP, que l'éducation physique, outre qu'elle constitue l'un des impératifs de l'activité physique, de l'esprit sain et de l'équilibre mental des personnels militaires, est l'un des fondements de la bonne préparation au combat des militaires et de l'optimisation de leur disponibilité opérationnelle».

Pour Saïd Chanegriha, il ne fait aucun doute qu'«elle sert aussi de vitrine pour l'ANP, face au monde, dans le domaine des compétitions sportives dans les différentes disciplines, aux niveaux continental et international».

Souhaitant que cette compétition sportive militaire internationale ouvre d'autres horizons prometteurs «à même de raffermir nos relations militaires, et de voir en le sport militaire une nouvelle source, qui procure à la coopération entre les armées amies, tous les facteurs de motivation et de réussite», Saïd Chanegriha soutient que «le partage des expériences à travers les échanges entre les armées, notamment dans le domaine des sports militaires, constitue l'un des facteurs d'une coopération réussie et d'une communication fructueuse et constructive».

Dans ses propos, le général d'armée a exprimé le souhait que cette manifestation sportive soit un défi réussi.

«Nous espérons également que nous avons consenti les efforts nécessaires pour la réussite de cette compétition, des efforts qui seraient à la hauteur des ambitions et des attentes des délégations sportives des pays participants, et que nos hôtes garderont, à leur retour dans leurs pays respectifs, une image positive de l'Algérie et de l'Armée Nationale Populaire qui les motivera à revisiter notre pays à l'avenir, dans d'autres occasions» a-t-il indiqué.

S'dressant aux athlètes ayant pris part à cette compétition internationale, le général d'armée a tenu à leur transmettre un message de félicitations au nom du président de la République soulignant dans ce contexte «je tiens à vous transmettre, vous qui avez décroché, individuellement et par équipes, des médailles et des coupes dans les différentes disciplines, les félicitations les plus vives du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui suit quotidiennement les activités de cet important événement sportif». Mais aussi les siens tout en les exhortant «à persévérer sur cette voie, afin de réaliser davantage de performances et de succès et d'être à la hauteur des attentes de vos armées et de vos pays». Tout en souhaitant voir reconduire ces rencontres sportives à l'avenir, Saïd Chanegriha a indiqué «pour conclure, je vous fais, honorables hôtes, les porteurs d'un message d'amitié et de respect, de la part de l'ensemble des personnels de l'Armée Nationale Populaire, à leurs homologues au sein de leurs armées amies, vous souhaitant un bon retour à vos pays».

À noter que l'Algérie, lors de cette compétition, a décroché la première place par équipes dans toutes les disciplines disputées.