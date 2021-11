Le nouvel ambassadeur, coordonnateur résident du Système des Nations unies en Algérie, Alejandro Enrique Alvarez a affirmé, hier, à Alger, que le secrétaire général (SG) de l'ONU, Antonio Guterres, était «très satisfait» du rôle de l'Algérie dans la région comme «acteur pivot de la paix et de la sécurité». Dans une déclaration à la presse, après avoir remis au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ses lettres de créance l'accréditant en sa qualité de nouvel ambassadeur coordonnateur résident du Système des Nations unies en Algérie, Alvarez a confié: «J'ai eu l'honneur, avec les présidents des agences onusiennes travaillant avec moi, d'être reçu par le président de la République», ajoutant que «cette rencontre a permis d'évoquer le rôle de l'Algérie dans le monde et dans la région». Alvarez a en outre précisé avoir évoqué avec le président Tebboune «la coopération technique du programme des Nations unies pour le développement (Pnud) en Algérie et la réalisation des ODD dans plusieurs domaines, notamment économiques».