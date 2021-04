Le RND a choisi son camp. Son secrétaire général, Tayeb Zitouni, a annoncé, à l'ouverture des travaux de la réunion de la commission préparatoire des élections législatives que «le nouveau RND restera dans le giron de la majorité présidentielle». «J'ouvre la parenthèse: notre formation appartient, non pas à la majorité parlementaire, mais à la majorité présidentielle», a-t-il appuyé. «Notre parti soutient plusieurs engagements inclus dans le programme électoral du président de la République», a-t-il poursuivi. «Il faut que les choses soient claires: nous nions des allégations selon lesquelles Zitouni s'oppose au régime », affirme-t-il, rappelant que «sa formation a opté, depuis le dernier congrès, pour le consensus responsable, qui n'hésite pas à rejeter des mesures ou des politiques négatives...». Il convient de souligner que le coordinateur national de la nouvelle formation, El Massar El Djadid, qui sera présente en force lors des prochaines législatives, n'est autre que Mounder Bouden, ancien dirigeant du RND. «Nous avons senti, lors de notre entrevue, une volonté d'organiser des législatives anticipées propres et transparentes, chez le président de la République», a-t-il justifié. Toutefois, il a déploré le fait que « la portée des décisions gouvernementales n'est pas à la hauteur des aspiration du chef de l' Etat, qui voudrait, sincèrement, sortir le pays de l'impasse actuelle». Par ailleurs, il a fait savoir que «la participation ou non des anciens députés aux prochaines législatives, dont le rôle sera évalué, sera tributaire de leur productivité, lors de la législature précédente». Il a exprimé son voeu de voir «inoculer du sang nouveau dans la future Assemblée populaire nationale». Pour le parti, «les prochaines législatives seront le meilleur moyen de regagner la confiance perdue, en impliquant l'élite qui doit jouer son rôle dans cette institution législative et les compétences parmi les jeunes, les universitaires et les étudiants, des femmes... ». «A travers l'opération de la restructuration du parti, lancée après le congrès, nous avons constaté que le parti reste très puissant», a-t-il indiqué, ajoutant que le parti a pu réussir cette étape.