En réponse aux questions des journalistes relatives à «la main tendue du président Tebboune», le nouveau président du RCD, Atmane Mazouz a souligné, hier, lors de sa conférence de presse que «sa formation n'a pas été invitée aux consultations». Il a affirmé que «le RCD n'est pas un parti qui refuse le dialogue».

Toutefois, poursuit-il, «tout dialogue doit avoir comme objectif la réunion des conditions pour entamer un processus démocratique et transparent pour donner la parole au peuple algérien». «Pour un tel dialogue, nous sommes pour», a-t-il fait savoir.

Le nouveau responsable du RCD appelle les autorités à prendre des mesures d'apaisement «par décret présidentiel» en cette veille du soixantième anniversaire de l'indépendance du pays: «On ne dialogue pas autour des mesures pour la libération des détenus d'opinion, la fin des arrestations arbitraires, le respect des libertés fondamentales et des libertés démocratiques inscrites dans la Constitution du pays», a-t-il réitéré.

«On décrète leur respect et on peut le faire en cette veille du soixantième anniversaire de l'indépendance du pays», a-t-il suggéré. «Si le pouvoir attend des consultations ciblées qu'il a entreprises, l'établissement de la confiance entre les citoyens dans le cadre de l'édifice institutionnel actuel, (...), il se trompe lourdement», a-t-il ajouté, en appelant à «aller plutôt vers un nouvel édifice institutionnel».

S'agissant de l'avenir du parti au sein des forces du pacte de l'Alternative démocratique (PAD) et le Front anti-répression, il a fait savoir que «le RCD continuera à oeuvrer pour regrouper les forces politiques dans le but de construire un rapport de force en faveur d'une transition démocratique dans un processus constituant pacifique et de progrès».

«Nous allons continuer à travailler avec la composante du PAD et du Front anti-répression et avec d'autres initiatives», a-t-il dit.

«Les travaux du 6e congrès ont confirmé l'autonomie de notre parti et le renforcement de sa ligne stratégique matérialisée déjà dans la conférence de Mazafran et affinée lors de la création du PAD», a-t-il soutenu.

Sur le plan interne, il a promis «de tout faire pour rassembler la famille du RCD, sauf ceux qui se sont exclus d'eux- mêmes».

À propos d'éventuelle initiative associant des partis d'obédience islamiste, il a souligné que «son parti est prêt à discuter avec tous les partis à condition qu'ils respectent l'alternance au pouvoir et les règles démocratiques». Concernant la question liée à la levée de subventions, il a estimé qu'une «telle question doit être traitée loin des pressions du moment et des calculs politiciens, il y va de la cohésion nationale...», tout en appelant à «la responsabilité de tous les partis».

Aux yeux de cette formation, «le gouvernement espère, aujourd'hui, associer les acteurs alibis pour face au manque de ressources», alors que «pendant des décennies les gouvernements successifs ont refusé d'entreprendre progressivement des réformes ou des subventions ciblant les plus faibles (...), en attendant l'établissement de vrais salaires pour tous ceux qui travaillent».

Par ailleurs, Atmane Mazouz dénonce ce qu'il appelle, «le broyage des voies traditionnelles de la médiation et de la responsabilité au point de réduire la vie politique nationale à des injonctions, des soumissions intéressées...».