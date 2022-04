Le Haut-Commissariat au plan du Maroc a entamé une enquête sur la conjoncture économique et sociale. Les résultats de cette enquête sont ahurissants en termes de conclusions.

Les enquêteurs qui sont des Marocains de surcroît, ont noté que «l'indice de confiance des ménages portant sur la perception par ces derniers de l'évolution du niveau de vie, du chômage, de l'opportunité à effectuer des achats durables et de leur situation financière, enregistre «son niveau le plus bas depuis 2008. L'indice de confiance des ménages (ICM) s'est ainsi établi à 53,7 points, au lieu de 61,2 points enregistrés le trimestre précédent, et 68,3 points une année auparavant», ont affirmé les experts marocains spécialisés dans la conjoncture économique et sociale. Ce rapport dissèque point par point la réalité économique et sociale du peuple marocain qui est en proie à une paupérisation sans précédent dans son histoire.

Ces données sont officielles, puisque cela émane des experts marocains eux-mêmes qui ont étayé l'enquête en se référant aux chiffres et à l'évolution de la situation au plan économique, financier et social.

Le régime marocain du Makhzen ne pourra plus escamoter cette réalité faite de misère et d'appauvrissement extrême dont fait preuve le Marocain lambda, livré à lui-même. Cette situation désastreuse et inédite dans l'histoire des Marocains est le résultat d'une gestion kafkaïenne du Makhzen qu ne se soucie outre mesure des préoccupations de son peuple qui subit le martyre en plein jour et au vu et au su de l'opinion publique internationale. Les enquêteurs ont relevé que «le recul du niveau de confiance des ménages au cours de ce trimestre procède de la détérioration de tous les indicateurs qui le composent, et ce, autant par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l'année passée». Et d'ajouter: «75,6% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 15,7% un maintien au même niveau et 8,7% une amélioration», soutiennent les enquêteurs qui ont rédigé le rapport sur la conjoncture économique et sociale au Maroc. Tous les indicateurs sont au rouge, le chômage est l'enjeu le plus délicat et dangereux qui guette la jeunesse marocaine qui est candidate à s'insérer dans la vie active. Cette réalité est ahurissante et fait réellement peur quant à l'avenir proche de la jeunesse marocaine qui patauge et vit au rythme de l'incertitude et la marginalisation sociale des plus désastreuses et des plus inquiétantes. Les Marocains qui ont été questionnés sur leur situation financière, ont répondu aux enquêteurs que «notre situation financière s'est dégradée fortement au cours des 12 derniers mois». Le paradoxe du régime marocain du Makhzen est que la situation sur le plan économique et sociale prend une tournure gravissime qui indique que le Maroc est au bord de la banqueroute et de l'explosion, alors que les voix et les affidés dudit Makhzen ne cessent de cultiver le mensonge et des impostures à propos de la situation économique et sociale de la majorité du peuple marocain qui se noie dans la misère, l'exclusion et la marginalisati n.

Le rapport des enquêteurs de Haut-Commissariat au plan (HCP) est têtu et incisif quant à la présentation de la conjoncture économique et sociale au Maroc. À ce propos, il s'est focalisé sur le problème de la pénurie drastique et aiguë des produits alimentaires et autres produits destinés à la consommation, comme c'est le cas du carburant et de l'énergie en général. Le rapport d'enquête a conclu que «les prix des produits alimentaires devraient continuer à augmenter selon 76,9% des ménages contre 2,8% seulement qui s'attendent à leur baisse», soutiennent les enquêteurs du Haut-Commissariat au plan. Ce qui est sûr est le fait que le régime marocain du Makhzen est face à une crise structurelle des plus gravissimes dans son histoire. Cette crise faite du spectre de la banqueroute, de la faillite et de l'explosion sociale en perspective, risque de transformer le Maroc en une véritable poudrière où le petit peuple se vengera des politiques économiques et sociales suicidaires du Makhzen.