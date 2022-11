Un grand jour pour le Qatar, une première pour le Monde arabe. Grandiose était la cérémonie d'ouverture du Mondial. Éblouissante, digne des Jeux olympiques modernes! En amont du match d'ouverture, le Qatar a mis plein les yeux au monde. L'enceinte de 60 000 places du stade Al-Bayt, au design inspiré de la tente bédouine traditionnelle, a accueilli, hier, la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Coupe du monde de football au Moyen-Orient et dans le Monde arabe. Un spectacle son et lumière. Une cérémonie d'ouverture marquée par la présence d'un certain nombre de dirigeants mondiaux, tels que le président Tebboune, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le Palestinien Mahmoud Abbas, le vice-président des Émirats arabes, Cheikh Mohammed bin Rashid, et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane. Dans la tribune officielle, l'Émir Tamim ben Hamad Al-Thani, entouré de Gianni Infantino, président de la FIFA, et des invités d'honneur, étaient tout sourire. Les lumières s'éteignent pour laisser place à une image du désert sur un ton bleuté... Sur la pelouse, les drapeaux des 32 nations participantes défilent, chacune ayant droit à son chant. La mascotte du Mondial, «La'eeb» s'élève dans le stade. La cérémonie prend sa vitesse de croisière. Mêlant tradition qatarie, le parfum d'Orient et culture universelle, l'événement s'est voulu un moment de communion. Un rassemblement de l'humanité. «Nous ne parlons pas la même langue, mais ce qui nous unit c'est la joie et le respect», déclare l'acteur américain Morgan Freeman, présent auprès de la chanteuse Dana al-Fardan et du YouTubeur Ghanim al-Muftah, privé de jambes, après un échange sur les jugements hâtifs. Une manière de combler les distances entre l'Orient et l'Occident. Prenant la parole, l'Émir Tamim ben Hamad Al-Thani, tout en souhaitant la bienvenue, soulignera que «nous avons travaillé dur avec beaucoup de gens pour ce soit une compétition réussie», exprimant l'espoir de voir «une belle compétition à toutes les équipes participantes, une période de divertissement, d'émotion et d'enthousiasme (...). Je dis au monde entier: soyez les bienvenus à Doha». Une cérémonie placée sous le signe du «respect et de l'inclusion». Une manière de faire taire les critiques. «Des personnes de races, de nationalités, de croyances et d'orientations différentes se réuniront ici au Qatar et autour d'écrans sur tous les continents», a déclaré l'Émir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. «Qu'il est beau pour les gens de mettre de côté ce qui les sépare pour préserver leur diversité et ce qui les unit en même temps. Nous nous rassemblons ici comme une grande tribu. Avec de la tolérance et du respect, nous pouvons vivre ensemble», déclare-t-il. Une cérémonie qualifiée de «parfaite» par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. S'exprimant au micro du groupe médiatique beIN Sports, le chef de l'État a encensé les efforts et l'organisation réussie du Qatar. « Le moins qu'on puisse dire est que l'organisation a été d'un rang mondial honorant le Qatar et le Monde arabe», avant de souligner qu'il ne faut pas donner de l'importance « aux racontars et médisances». Aussi, le chef de l'État a indiqué qu'«en tant que pays arabe, nous sommes fiers des prouesses du Qatar». Une cérémonie enchaînant les superlatifs tant le Qatar a su capter l'attention du monde.