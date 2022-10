De la parole à l'acte. Lors du Conseil des ministres, tenu le 11 septembre dernier, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'accélération des procédures en vue de ficeler un partenariat avec les Allemands et les Qataris pour la construction de nouveaux hôpitaux en Algérie. C'est désormais chose faite. En effet, le directeur de la santé et de la population de la wilaya d'Alger, Lehlali Lehlali, et le président du conseil d'administration de la Qatar Stock Exchange, Mohammed Moâtaz El Khayet, ont signé, aujourd'hui, à Alger, un accord de partenariat pour la réalisation du futur hôpital. La convention a été signée en présence du ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi et l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naâma. Dans son intervention, le ministre de la Santé a assuré que cette convention s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des directives des chefs des deux États, et ouvrira les voies pour d'autres partenariats du genre entre les deux pays. De son côté, l'ambassadeur du Qatar en Algérie, a assuré que la concrétisation de ce projet reflète les relations fortes qui existent entre les deux pays. Pour le diplomate, ce projet permettra l'inscription de plusieurs autres projets pour le secteur de la santé en Algérie. Pour rappel, la décision de construire cet hôpital à la pointe de la technologie et répondant aux standards internationaux a été évoqué par le chef de l'État en février dernier, en Conseil des ministres.