C'est le directeur général de la construction et de l'habitat au ministère de l'Habitat, Réda Bouarioua, qui a donné le coup d'envoi du Salon international du Batimatec, représentant le ministre Mohamed Tarek Belaribi, en déplacement dans le cadre de la visite d'Etat effectuée par le Président Tebboune en Turquie. L'inauguration de cette 24ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, Batimatec, a été l'occasion pour les responsables du secteur, ainsi que les différents participants de découvrir une panoplie extraordinaire d'organismes, de produits et d'intervenants dans le secteur de l'habitat et de la construction. Le représentant du ministre de l'Habitat a expliqué que «ce salon est devenu une tradition dans le secteur de l'habitat. C'est également un espace approprié pour la présentation et la vulgarisation du produit national, des équipements et intrants, ainsi que les modes et les méthodes de constructions nouvelles et les nouveaux développements des technologies nouvelles dans ce domaine», estimera le représentant du ministre. Notons que cette édition a connu une forte hausse au niveau du nombre des participants et des étrangers ayant pris part au salon de 2022. On notera la présence de 750 exposants, dont 500 participants algériens, et 250 étrangers représentant une dizaine de nationalités. Ce sont les italiens et les turcs qui ont pris la part du lion dans cette manifestation avec, respectivement 80 et 65 stands ou participants. Pour le représentant du ministre, ce salon est une occasion idoine pour un échange des expériences et des perspectives d'affaires. Il rappellera, par ailleurs, la priorité qui est donnée au produit national dans tous le processus de construction et de réalisation des projets. «Le ministre de l'Habitat l'a maintes fois rappelé, nous sommes arrivés à des logements 100% algériens, avec des produits nationaux certifiés et conformes aux normes de la qualité et de la sécurité, pour le confort et la pérennité des constructions», dira Bouarioua. Il rappellera, par ailleurs, que l'introduction des paramètres d'efficacité énergétique est devenue l'une des priorités du secteur de l'habitat... Cela, conformément aux engagements du pays vis-à-vis des accords mondiaux relatifs à la rationalisation de l'énergie», dira-t-il encore. À ce sujet, il fera part de projets pilotes concernant des constructions qui ont été normalisées, et d'autres projets qui devront être lancés pour ce qui est

de l'isolation thermique. Concernant le volet de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, le représentant du ministre a fait état de l'utilisation des énergies renouvelables et des énergies nouvelles dans les nouvelles réalisations, notamment dans les grands pôles urbains, teles que les nouvelles villes. «Au niveau des nouvelles villes de Sidi Abdellah et de Bouinane, l'éclairage public fonctionne à l'énergie solaire, à travers la pose des plaques photovoltaïques», dira-t-il encore annonçant la révision des cahiers des charges, afin d'inclure ces nouvelles techniques relatives aux énergies renouvelables et au renforcement de la rationalisation de l'énergie, et d'éradiquer les produits de construction jugés énergivores. Il expliquera, par ailleurs, que la visite des stands du salon Batimatec a permis de constater l'évolution des produits de construction et les nouveautés qui caractérisent ces nouvelles techniques dans l'isolation thermique, entres autres. Pour les responsables du secteur de l'habitat, «l'Algérie est arrivée à l'autosuffisance pour certains produits de construction dits stratégiques, tel que le ciment qui est actuellement exporté vers l'étranger, et en Afrique particulièrement». Le directeur général de l'habitat et de la construction a rappelé également la mise en place d'une commission nationale multisectorielle chargée d'étudier les incidences dues à la hausse des prix des matériaux de construction. Peu avant cette conférence, Bouarioua a eu à visiter les stands des participants où il a eu à écouter les explications au sujet des nouveautés et des procédés des différents exposants.