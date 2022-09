Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, hier, un message de condoléances à la famille de la moudjahida et journaliste Zineb El Mili décédée samedi à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie. «Dieu Le Tout- Puissant vient de rappeler à Lui la journaliste et moudjahida Zineb El Mili, fille de Larbi Tébessi et épouse de l'ancien diplomate Mohamed El Mili, après un parcours exceptionnel dans le monde de la presse et de la culture laissant un legs honorable après l'indépendance, à travers notamment, son passage au journal Ech-Chaâb», a écrit le président Tebboune dans son message de condoléances. La défunte «était connue pour ses opinions audacieuses et son attachement à notre histoire nationale et à la défense de l'Algérie», a-t-il ajouté. «En cette pénible épreuve, je vous présente mes sincères condoléances et vous assure de mes profonds sentiments de compassion et de sympathie, priant Allah Tout-Puissant de vous prêter patience et réconfort et d'entourer la défunte de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste Paradis. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», a conclu le président Tebboune.