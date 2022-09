Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier, une invitation officielle à son homologue djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe qui se tiendra en Algérie les 1er et 2 novembre de l'année en cours. La lettre d'invitation a été remise par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, lorsqu'il a été reçu ce jour par le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh. Le président de la République du Djibouti a affirmé sa totale disponibilité à participer au sommet arabe en Algérie, le qualifiant d'historique. Une présence confirmée également par le président irakien, Barham Salih, auquel le président Tebboune a adressé une invitation officielle. L'invitation lui a été remise par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabbi, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Le président irakien a indiqué que «la tenue du Sommet en Algérie a une haute portée symbolique pour l'Iraq», tout en exprimant «son souhait de rencontrer le président Tebboune et d'oeuvrer à la réussite de cet important

rendez-vous».