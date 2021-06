Le vote de l'électorat féminin, qui intervenait d'habitude en fin d'après-midi, devait «booster» sensiblement le taux de participation aux législatives.

Peu présentes, durant la matinée, les électrices ont tendance, à se déplacer «en force» aux urnes, à partir de 17h, comme c'est de tradition dans les zones rurales où les femmes vont voter, après la fin des tâches ménagères. L'absence de cet électorat, qui représente près de la moitié du corps électoral, risque de fortement peser sur le taux de participation enregistré dans la matinée. Le vote très attendu de l'électorat féminin est censé faire évoluer le taux de participation enregistré à la mi-journée et confirmer, ainsi, son poids dans les élections.

Les propos recueillis auprès d'électrices des communes de Médéa et Benchicao, à l'est du chef-lieu de wilaya, confirment cette tendance de l'électorat féminin à aller voter l'après-midi, quand il fait aussi moins chaud et moins de monde au niveau des centres et bureaux de vote, précisant que beaucoup de femmes attendent cette heure de la journée pour sortir de chez elles et accomplir leur devoir de citoyenne.«Les femmes, issues de milieu conservateur, vont, d'habitude, aux urnes, une fois libres de toutes les charges domestiques, et tiennent, à chaque fois, à exprimer leur choix, en toute liberté et conscience», soutient l'une d'entre elles, ajoutant que la femme «veut s'impliquer, au même titre que l'homme, à la construction de son avenir et l'élection de ses futures représentants ou représentantes au parlement».