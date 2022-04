Le chef du gouvernement d'Unité nationale de Libye, M. Abdelhamid Dbeibah, a entamé, hier, une visite officielle en Algérie. Dbeibah a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene

par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane et des membres du gouvernement. Cette visite intervient à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, consacrée à la situation en Libye. Cette rencontre prépare celle prévue le 30 avril prochain. Il y sera question de la prolongation de la Mission d'appui des Nations unies en Libye pour une nouvelle période et votera sur ce sujet, a rappelé l'agence de presse libyenne. Fin janvier dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de prolonger le mandat de la Mission onusienne jusqu'au 30 avril. Le poste de chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Unsmil) est vacant depuis la démission de l'ancien envoyé spécial slovaque Jan Kubis le 17 novembre et le départ de son poste le 10 décembre 2021.

L'officiel libyen abordera certainement l'agenda onusien, mais aussi les relations bilatérales. Dbeibah a été précédé par sa ministre des Affaires étrangères, Najla Al- Mangoush, qui s'est déplacée à Alger, le 8 avril dernier. La ministre libyenne des Affaires étrangères avait annoncé avoir obtenu le soutien qu'elle était venue chercher, arguant que «le Président Tebboune a affirmé son engagement et l'engagement du gouvernement de l'Algérie pays frère, en vue de soutenir les efforts de ce gouvernement et parvenir prochainement à des élections justes avec l'aide de Dieu». Visiblement convaincue que l'élection présidentielle est «la solution unique pour le peuple libyen, afin d'atteindre la stabilité», Najla Al- Mangoush a souligné «l'importance de la stabilité de la Libye». Elle partage avec le chef de l'État, la conviction qu'une Libye stable est une garantie de «stabilité pour la région et pour l'ensemble des pays arabes».