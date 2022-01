Ça y est! le pass vaccinal en Algérie est devenu effectif. Avec la publication du décret exécutif portant institution de ce passeport au Journal officiel du 29 décembre 2021, les citoyens seront soumis à l'obligation de présenter le document officiel attestant que la personne a reçu un vaccin anti Covid-19 pour pouvoir voyager ou accéder à certains lieux publics. Il sera ainsi exigé de toute personne âgée de 18 ans et plus - mais cette condition d'âge peut être révisée, sur proposition de l'Autorité sanitaire - aux frontières pour l'entrée et la sortie du territoire national, mais aussi pour l'accès aux espaces, lieux et édifices affectés à l'usage collectif ou accueillant du public où se déroulent les cérémonies, fêtes et manifestations d'ordre culturel, sportif ou festif. Il s'agit, en l'occurrence, des stades et lieux de déroulement des compétitions sportives, des salles de sport, des espaces et lieux accueillant les rencontres, séminaires et conférences, des salles de spectacles (cinéma, théâtre, musées...), des espaces et lieux de célébration de cérémonies et évènements à caractère national et local (salons et foires, des salles des fêtes et hammams). Le texte fait observer que la liste de ces espaces, lieux et édifices «peut être révisée en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique». À cet effet, les responsables et les gestionnaires de ces espaces, lieux et édifices ainsi que les organisateurs des manifestations et évènements cités, «sont tenus d'assurer le contrôle de l'accès et d'exiger la présentation du pass vaccinal, par tous moyens, y compris en faisant appel à la force publique».

Le même texte précise, toutefois, que «le pass vaccinal ne dispense pas de l'application des protocoles sanitaires et du respect des gestes barrières, à savoir le port obligatoire du masque de protection, les mesures d'hygiène et la distanciation sociale».