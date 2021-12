Satisfecit du vieux parti de l'opposition. «Le FFS ne regrette rien de ses engagements et considère qu'il a réalisé amplement les objectifs politiques et stratégiques fixés», a souligné d'emblée, Hakim Belahcel, membre de l'instance présidentielle du parti. Pour sa part, le premier secrétaire national, Youcef Aouchich a qualifié la participation du parti aux élections locales de «victoire». Il considère en outre que «le parti a atteint largement les objectifs qu'il s'est fixés». «Nous avons participé aux élections locales pour des objectifs politiques et stratégiques que nous considérons largement atteints», a-t-il réitéré, lors d'une conférence de presse organisé au siège du parti à Alger. «Nous avons également réalisé des objectifs numériques qui sont au-delà des aspirations de la direction nationale et des militants du parti», s'est-il encore réjoui. Il a fait savoir qu' «à l'exception des élections de 1997, c'est la première fois que le parti arrive à gagner 112 Assemblées communales entre majorité absolue et majorité relative». Cela lui a permis de dire que le parti a réalisé «une avancée remarquable», malgré le fait qu'il n'avait présenté que 138 listes. «Cela démontre que les candidats du FFS répondaient aux attentes des électeurs», a-t-il ajouté.

Le responsable du FFS dément que sa formation ait enregistré du recul comparativement à 2017. Il a estimé que «contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias, nous n'avons pas enregistré de recul par rapport à l'élection précédente». «En 2017, le FFS qui avait présenté des listes dans une trentaine de wilayas a obtenu 942 élus à l'échelle nationale, cette fois-ci le parti qui a participé avec 138 listes à travers 11 wilayas, a réussi à obtenir 938 élus sur le territoire national», a-t-il rappelé. En plus, poursuit-il, «nous avons renforcé notre position dans notre fief dans les deux wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa où nous avons gagné plus d'APC qu'avant». Il a reconnu que «le parti a enregistré un léger recul concernant les APW». Lequel repli s'explique, selon lui, par «le taux d'abstention record, et la multitude de listes(6 à Béjaïa et 6 à Tizi Ouzou) présentées au scrutin pour le renouvellement des Assemblées populaires communales de ces deux wilayas». En termes de voix, dit-il, il est constaté un écart très important entre notre liste et celle qui nous a talonnés. «Nous avons enregistré pour l'APW 32 000 voix alors que la liste qui nous suit directement n'a obtenu que 19 000 voix. La même chose à Béjaïa où nous avons eu 26 000 voix contre 13 000 voix pour la liste poursuivante». Il considère que «c'était grâce à la touche du FFS que le taux de participation est passé en Kabylie de 0,001% à plus de 19%». S'agissant des alliances, il a indiqué que «le parti a laissé l'initiative et le libre choix à son encadrement local pour trancher cette question et éviter ainsi des éventuels blocages».Docteur Belahcel a dénoncé la fraude qui a émaillé le scrutin dans plusieurs localités, notamment à Alger. «Nous passons de bourrage des urnes au bourrage des procès- verbaux(PV)», a-t-il déploré. Le nombre de voix attribuées aux listes est beaucoup plus supérieur au nombre de voix exprimées. Il a cité comme exemple, le PV de dépouillement de la commune de Aïn Fakroun remis au parti par la délégation de l' Anie à Oum El-Bouaghi: sur 149 voix exprimées, on s'est retrouvé avec 770 voix attribuées au FLN et 897 au RND et 172 au Front El-Moustakbel, soit au total plus de 2000 voix attribuées. L'intervenant a cité d'autres exemples à Alger. Par ailleurs, auparavant, il a rendu hommage aux électeurs qui lui ont témoigné soutien et solidarité. Ce soutien, dit-il «s'est manifesté au lendemain de notre décision de prendre part à ce scrutin, à travers la collecte de signatures et par l'adhésion à notre discours rassembleur et responsable». Il a tenu à rappeler que «le scrutin s'est déroulé dans un contexte porteur de toutes les incertitudes». Au lieu de se dérober de ses responsabilités politiques, étiques et historiques, le FFS a décidé de reconduire ses réflexes patriotiques et de lucidité.