Le taux d'avancement des travaux d'expansion du projet relatif à l'expansion du nouveau port pétrolier de Skikda s'élève à près de 80%, a indiqué jeudi un communiqué du Groupe Sonatrach. Cette expansion permettra d'augmenter les capacités de chargement et de déchargement des différents produits hydrocarbures au niveau du port de Skikda. Elle permettra, en outre, de renforcer les capacités de commercialisation du GPL et de faciliter la mobilité des grands navires d'exportation. Lors de sa visite, le P-DG de Sonatrach s'est également enquis du projet de construction d'un réservoir de GPL d'une capacité de 150 000 m3, ainsi que le projet de construction de deux réservoirs d'eau d'une capacité de 25 000 m3 chacun, lesquels devront renforcer le système d'intervention en cas d'urgence à la zone industrielle de Skikda. Le projet du nouveau siège principal de la direction régionale de la zone industrielle de Skikda a fait, également, l'objet d'une inspection. La délégation s'est, en outre, rendue au complexe de raffinerie de pétrole de Skikda, où elle s'est enquis du projet et des principaux chantiers, outre l'opération de production des produits pétroliers et dérivés au niveau des raffineries «RA1K» et «RA2K».