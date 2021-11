Devant le recul du Front de Libération national (FLN), le Mouvement de la société pour la paix (MSP), selon les premières estimations, arrive en tête des suffrages au niveau de la majorité des communes de

la wilaya d'Annaba.

Selon certaines sources, le parti d'Abderrazak Makri aurait même fait main basse sur l'Assemblée populaire de wilaya d'Annaba. Certes, pour l'heure, rien n'est encore confirmé, mais au lendemain des élections locales, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre.

Le dépouillement des bulletins de vote, après la fermeture des bureaux de vote, à 20h, a donné lieu à 28,88% de taux de participation pour les APC et 28,95% pour l'APW. Les résultats préliminaires, révélés par certaines sources, font état d'une large victoire du MSP qui aurait fait main basse sur 6 communes, concernant les 12 que compte la wilaya d'Annaba.

Il s'agit, selon les mêmes sources, du chef-lieu de la commune d'Annaba, anciennement chasse gardée du FLN. Outre la première et principale commune de la wilaya, le MSP a réussi à décrocher plusieurs sièges au niveau des communes de Chorfa et d'El Eulma, entre autres. Il est suivi par, respectivement, le Rassemblement national démocratique (RND) et le parti El Moustakbel. Ces deux formations ont décroché plusieurs sièges dans plusieurs communes de la wilaya.

Par ailleurs, même si le FLN est parvenu à se positionner en tête dans la commune de Sidi Amar, avec 6 sièges, suivi du MSP et du RND, il n'en demeure pas moins qu'il a enregistré un important recul en nombre de sièges. D'ailleurs, il a perdu quatre grandes communes, Annaba-ville, El Bouni, la plus grande localité de la wilaya, comptant 16 localités et deux autres communes à caractère agricole, El Eulma et Chorfa. C'est la deuxième défaite du FLN dans ces quatre grandes communes, après sa défaite face à l'ex-FIS dissout, en 1992. Pour le FLN, la déception était perceptible. L'urne a tranché. Il appartient aux nouveaux élus de tenir leurs promesses électorales. L'enjeu est de taille tant les défis sont énormes, notamment en matière de développement. Les cinq prochaines années seront juges.