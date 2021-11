La coopération entre les services secrets marocains et sionistes est certes, un secret de Polichinelle. Mais avec la visite, hier, du ministre israélien de la Défense, Rabat officialise ce partenariat. L'accord-cadre, le premier du genre dans tout le Maghreb, qui a été conclu entre les deux gouvernements, donne les clés de la maison Maroc à Tel-Aviv. Mohammed VI a soldé la souveraineté de son pays et hypothéqué la sécurité de son peuple et de tous les Maghrébins. Il n'existe aucune autre explication au renforcement de «la coopération sécuritaire entre les services de renseignement marocains et israéliens». Ce pas de plus dans la compromission, accompli une année seulement après la normalisation des relations entre les deux pays, ouvre la voie au Mossad israélien pour poser les deux pieds à la frontière ouest de l'Algérie, avec tout ce que cela suppose comme menace sur la sécurité de tout le Maghreb. Le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale marocaine, Abdellatif Loudiyi, cosignataire de l'accord avec le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, personnifie la capitulation du Maroc. Il faut savoir que les deux pays ont ainsi acté une coopération sécuritaire très large. Celle-ci comprend entre autres, le planning opérationnel, les achats d'armes, la recherche et développement. Bref Israël sera chez elle au Maroc et aura l'Algérie à portée de missile, de drone et même d'incursion dans ses territoires. Le Mossad s'installera avec armes et bagages à quelques kilomètres du territoire algérien. Des médias proches des cercles militaires marocains qui ont rapporté quelques détails de l'accord ne cachent pas sa portée et encore moins son ambition: mettre en joue l'Algérie.

De fait, Abdellatif Loudiyi entre dans l'Histoire de son pays, par la porte de la trahison. Cela dit, le traître en chef est le roi du Maroc lui-même. Aveuglé par un héritage malsain basé sur un rêve insensé transmis par son père, il semble prêt à toutes les compromissions. Il vendrait même son peuple. Et c'est ce qu'il fait en réalité. Il met les Marocains devant un dangereux fait accompli en invitant sur leurs terres le pire ennemi de l'Algérie. Et pour cause, il passe outre le fait que le peuple du Maroc est seul véritable souverain dans son pays. Il lui impose un corps étranger et espère même en faire son instrument de domination sur la société pour sauvegarder son trône. Cela, beaucoup de Marocains le savent. Ils le disent, d'ailleurs, avec de plus en plus de clarté et de courage. Une organisation, l'Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma, n'a pas froid aux yeux. Son président, Fathi Abdessamad, accuse Israël de vouloir «faire du Maroc une porte pour ses visées expansionnistes dans les pays du Maghreb et en Afrique». il estime que la normalisation avec l'Etat sioniste est porteuse de plusieurs périls. Le premier est lié, selon lui, «à la sécurité du Maroc et à sa stabilité, car il s'agit de la normalisation avec une entité d'occupation qui a un projet expansionniste». Le danger est identifié. Il est d'abord dirigé contre les Marocains eux-mêmes. Pour le président de l'Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma, Israël «veut utiliser le Maroc pour contracter des alliances militaires qui ne la concernent pas et régler ses comptes avec les Etats maghrébins au détriment de la sécurité et de la stabilité du Royaume marocain». Abdessamad accuse le Makhzen de confier «son armée à l'entité sioniste, ce serait de la haute trahison à l'encontre de la religion et de la Patrie». L'accord signé, hier, poursuit justement cette finalité. Il y a un autre danger, explique-t-il. Celui-ci est lié à la sécurité de la région et à sa stabilité. Israël «n'hésitera pas à embraser la région à travers la vente d'armes et l'affaiblissement des Etats». L'activiste marocain des droits de l'homme ne fait pas dans l'exagération. Son analyse est juste. Il conclut en affirmant que la visite du ministre israélien «est condamnable et n'honore pas le Maroc, qu'elle est même préjudiciable pour ce dernier». Un journaliste marocain, Ali Lahrouchi, a estimé que le peuple marocain a été trompé par «le prétexte fallacieux de la défense de la patrie». En fait, le seul objectif du couple israélo-marocain est de déstabiliser l'Algérie. Cela n'a jamais été dans les plans du peuple marocain. Bien au contraire.