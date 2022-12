Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavusoglu, entamera, à partir d’aujour-d’hui, une visite de quelques jours en Algérie, entrant dans le cadre du suivi de la Commission mixte algéro-turque, installée à l’issue de la tenue de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc, tenu en mai dernier, à Istanbul (Turquie). Selon un communiqué du MAE turc, Mevlüt Çavusoglu devait être reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et s’entretiendra avec Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. Au cours de ces réunions, outre les relations bilatérales avec l’Algérie, il s’agira des questions régionales et internationales. Le président Tebboune, a cosigné à Ankara, avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, la Déclaration commune de la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays.