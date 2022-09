La constance et la consistance d'une relation. Prévue en 2021, mais reportée en raison de la pandémie de coronavirus, la 10e session de la Commission mixte algéro-russe de la coopération économique, commerciale, scientifique et technique aura lieu, demain, à Alger, a indiqué, hier, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans un communiqué. Cette session sera coprésidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, et son homologue russe, Dmitry Patrushev, qui sera accompagné par quelque 60 responsables et représentants des secteurs économiques, notam La réunion de la Commission mixte permettra aux deux parties de faire une évaluation de la coopération bilatérale depuis la dernière session tenue à Moscou le 30 janvier 2019, et d'examiner les voies et moyens de son renforcement dans les domaines d'intérêt commun, ajoute le communiqué. En prévision de ce rendez-vous, une réunion préparatoire des experts, s'étalant sur deux jours, s'est ouverte, hier, en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev.

Les travaux de la réunion sont scindés en ateliers dans les domaines, notamment de l'énergie, les transports, l'enseignement supérieur et le commerce.

L'objectif est de cerner les volets économiques et commerciaux à débattre lors de cette 10e session de la Commission mixte algéro-russe. Une réunion préparatoire coprésidée par le directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Mohamed El Amine Bencheikh, et Ivan Nalich, chef de la Mission économique à l'ambassade de Russie en Algérie. Plaidant pour «le développement et l'approfondissement des relations bilatérales», Mohamed El Amine Bencheikh a souligné, dans son intervention, que les «relations entre nos deux pays connaissent un saut qualitatif sur fond des préparatifs pour l'annonce du partenariat stratégique approfondi» mettant en avant l'apport de ce partenariat stratégique dans l'intensification des échanges algéro-russes. Tandis que Ivan Nalich a relevé que «de par l'échange commercial entre les deux pays, l'Algérie constitue le deuxième partenaire de la Russie en Afrique avec un volume d'échange qui a atteint près de 3 milliards de dollars en 2021». L'Algérie est le deuxième partenaire commercial de la Russie en Afrique en termes de volume des échanges, selon les propos du président russe Vladimir Poutine qui soutient «la politique équilibrée de l'Algérie dans les affaires régionales et internationales». Plus qu'économique, la visite à Alger du ministre russe de l'Agriculture, Dmitry Patrushev, aura une connotation diplomatique et politique. En effet, la coopération entre les deux pays ne se limite plus à la seule agriculture.

Outre les discussions avec Mohamed Abdelhafid Henni, le ministre russe aura des entretiens avec des membres du gouvernement pour évoquer les perspectives de coopération et de partenariat dans différents domaines d'intérêt commun. À l'occasion, la visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune devrait aborder la question du blé qui sera examinée par les deux parties. Le président Tebboune est très attendu en Russie. Moscou est prête à dérouler le tapis rouge pour le chef de l'État invité à y effectuer une visite officielle. Une opportunité de signer le nouvel accord de coopération. Un document devant remplacer celui signé en 2001 entre l'Algérie et la Russie.