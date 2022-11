Les médecins généralistes ne veulent plus rester à l'écart des transformations et évolutions du secteur de la santé publique en Algérie. Au cours d'une rencontre de travail conjointement avec le ministre de la Santé, les représentants du Syndicat national des médecins généralistes de la santé publique (Snmg/S), conduits par le docteur Saleh Laour Abdel Hamid ont exposé un certain nombre de problèmes et de points de vue relatifs à la profession de médecin généraliste. Sensible aux doléances de ces derniers, le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi a annoncé une série de mesures allant dans le sens d'une revalorisation et une réhabilitation progressives de la profession. Ainsi, parmi les mesures phares annoncées par le premier responsable du secteur, la création de nouveaux postes et grades, dont la spécialité de médecin généraliste des urgences. Un nouveau poste qui entre dans le cadre du programme établi par le ministère, visant à réhabiliter et à restructurer les édifices des urgences médico-chirurgicales UMC, conformément aux orientations du président de la République. Pour les généralistes qui ont eu l'occasion de déballer les préoccupations socioprofessionnelles de la corporation, la révision du statut régissant leus carrières professionnelles est fondamentale. Ce qu'il faut savoir est le faiit qu'un médecin généraliste, contrairement à un spécialiste, ne bénéficie pas de recyclage et de formation de mise à niveau continue. D'où cette recommandation du Syndicat national Snmg/S de repenser la place et le rôle du médecin référent ou de référence dans l'ensemble du système de santé. Il faut savoir qu'un médecin référent accomplit un rôle central dans le parcours des soins, notamment pour ce qui est de la prise en charge et l'orientation du patient. C'est dans cet esprit que les représentants syndicaux ont appelé à la nécessité de reconsidérer la corporation et à réactualiser son statut, afin de lui permettre d'accéder à des rôles plus importants. L'idée étant de faire bénéficier la corporation de mesures et procédures nouvelles dans le cadre des réformes de la Loi fondamentale en cours, dont «une inscription au rang de médecin généraliste spécialisé en santé publique». Sur un autre registre, le syndicat des généralistes a réitéré sa disponibilité quant à adhérer, en qualité de partenaire social, dans le processus d'élaboration des lois et règlements devant régir la profession, dans le cadre des réformes préconisées par le secteur. Il convient de rappeler que le Syndicat des médecins généralistes a été reçu par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans le cadre d'un cycle de consultations et de concertations lancé par ce premier responsable du secteur. Saisissant cette opportunité, Saïhi a enjoint ses services, notamment les services centraux, à travailler de concert avec les partenaires sociaux, en vue «d'améliorer la situation et de trouver des solutions à tous les problèmes soulevés». Le ministre de la Santé a, par ailleurs, affiché sa disponibilité quant à maintenir ouvertes les portes du dialogue avec les différents partenaires du secteur. À ce propos, il rappellera sa conviction, face à ses interlocuteurs, que «le Syndicat national des médecins généralistes de la santé publique, en étroite collaboration avec l'administration centrale, contribuerait à l'amélioration des conditions professionnelles et sociales dans lesquelles vivent les médecins généralistes».