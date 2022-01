Après une halte imposée par la pandémie du coronavirus, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, reprend son bâton de pèlerin. Le chef de la diplomatie algérienne sera, aujourd'hui, au Caire pour une visite officielle de deux jours.

Durant son séjour, Ramtane Lamamra aura des entretiens avec son homologue égyptien, Sameh Shoukry. Les discussions porteront, selon des sources diplomatiques, sur les préparatifs du prochain sommet de la Ligue arabe, prévu à Alger le mois de mars prochain, en plus des questions bilatérales d'intérêt commun. Les mêmes sources révèlent qu'une entrevue entre Ramtane Lamamra et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheit, est également au programme de cette visite. La rencontre devrait avoir lieu au siège de la Ligue arabe. Elle sera axée, notamment, sur le prochain sommet arabe et les questions arabes et les défis de l'heure. Le chef de la diplomatie algérienne se rendra directement au Caire à partir de Abou Dhabi ou, en tant qu'envoyé personnel du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «transmis à son altesse cheikh Mansour Ben Zayed, les salutations fraternelles et sincères du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane et à tous les membres de la famille Al Zayed, et lui a remis une lettre du président de la République à son homologue, son frère le chef de l'Etat émirati» indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

À l'occasion, Ramtane Lamamra a abordé avec son altesse Cheikh Mansour Ben Zayed, vice-Premier ministre, ministre des Affaires présidentielles émiraties, la «coopération bilatérale dans le domaine économique» et également des «préparatifs des prochaines échéances, notamment le Sommet arabe prévu à Alger» et des «conditions nécessaires pour sa réussite». Des questions abordées, mercredi dernier, par Ramtane Lamamra avec son homologue saoudien, le prince Faiçal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, lors de sa visite dans la capitale saoudienne, Riyadh.

Ramtane Lamamra avait remis une lettre manuscrite du président Abdelmadjid Tebboune destinée au roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud. Outre les relations de fraternité et de coopération, les deux chefs de diplomatie ont examiné à cette occasion «les étapes les plus importantes des préparatifs dans le but d'assurer le succès de ce sommet dont la date sera fixée dans le cadre de larges consultations» indique un communiqué du ministre des Affaires étrangères.

Des étapes devant être approfondies lors de la prochaine visite du ministre saoudien des Affaires étrangères en Algérie prévue en février prochain. Cependant, le communiqué ne fait nullement allusion à une invitation officielle transmise par l'Algérie aux responsables arabes en prévision du sommet de la Ligue arabe. À deux mois du rendez-vous, Ramtane Lamamra, multiplie les escales. Après Riyadh, Abou Dhabi, Le Caire, le chef de la diplomatie algérienne devrait se rendre dans la capitale qatarie, Doha.

Une véritable tournée diplomatique au Moyen-Orient. D'autant que l'Algérie oeuvre à placer la question palestinienne au centre des priorités du sommet arabe, en plus du retour de la Syrie à la Ligue arabe.