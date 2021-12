C'est un véritable marathon diplomatique qu'a eu le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lammara, en marge du 8e Forum de coopération sino-africain, qui s'est tenu dans la capitale sénégalaise, Dakar. Une occasion pour le chef de la diplomatie de tenir une série de rencontres bilatérales avec ses homologues des pays participants. Des rencontres et réunions ayant permis de réaffirmer les positions de principe de l'Algérie à l'égard des questions régionales internationales et ses approches pour le règlement des crises internes, et de passer en revue les efforts visant à renforcer la paix et la sécurité dans son environnement régional. Occasion également de passer en revue plusieurs points inscrits à l'ordre du jour de la réunion ministérielle sino-africaine, en tête desquels les mégaprojets qui seront réalisés par la Chine dans tous les domaines, en faveur de l'Afrique, au cours des trois prochaines années, tel qu'annoncés, ce lundi, par le président chinois à l'ouverture des travaux du Forum. Lors de la séance de travail tenue avec le Conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, Ramtane Lamamra a souligné l'importance majeure accordée par le président Tebboune au partenariat stratégique avec la République populaire de Chine et à la nécessité de renforcer sa dimension régionale et continentale, à travers l'accélération de la réalisation des grands projets structurels inscrits à l'agenda de coopération entre les deux pays, conformément aux objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, reposant sur le panafricanisme et la renaissance. Tandis que Wang Yi a transmis à Ramtane Lamamra les chaleureuses salutations du président chinois, Xi Jinping, adressées au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les prochaines échéances algéro-tunisiennes, dont principalement la visite que compte effectuer, prochainement, le président Abdelmadjid Tebboune à Tunis, ont été au centre de l'entretien de Ramtane Lamamra avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othmane Jerandi. Une visite qualifiée par le chef de l'Etat de très importante. Une étape considérable dans les relations unissant les deux pays et illustrant les liens fraternels solides entre les deux chefs d'Etat, ainsi que la volonté des deux peuples frères à hisser le partenariat aux plus hauts niveaux, indique un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères. Occasion, également de coordonner davantage les positions des deux pays voisins, notamment en ce qui concerne le Sommet ministériel sur la paix et la sécurité en Afrique, qui sera organisé cette semaine à Oran. Un rendez-vous abordé, également, avec son homologue mauritanien, Ismail Ould Cheikh. Avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie a passé en revue les derniers développements de la situation politique dans son pays, ainsi que les efforts consentis par les autorités maliennes, pour mettre en oeuvre l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger et les démarches entreprises, pour sortir de la phase de transition dans les meilleures conditions, à même de faciliter l'organisation des prochaines élections électorales. Reçues en audience par le président sénégalais, Macky Sall, les deux parties ont évoqué, en prévision de la présidence tournante de l'UA par le Sénégal à compter du mois de février prochain, les principaux dossiers inscrits à l'ordre du jour de l'organisation africaine. Ils ont également échangé les points de vues concernant les crises politiques et sécuritaires que traversent certains pays africains, à l'instar de la Libye et du Mali.