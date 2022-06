L'ancien maquisard Mohand Saïd Challal est décédé avant-hier, samedi. Il avait 95 ans. Mohand Saïd Challal que les siens appelait familièrement «Vava Mouhend» était un ancien combattant de l'Armée de Libération nationale (ALN) dont le parcours, durant la guerre pour l'Indépendance nationale, a été des plus exceptionnels et denses. Pendant la révolution, le défunt était également connu sous le nom de Moh Saïd Kaci. Le parcours de Mohand Saïd Challal dans la lutte pour une Algérie indépendante a commencé alors qu'il était encore très jeune, avant même le déclenchement de la guerre d'indépendance, le 1er novembre 1954. Il était en effet très jeune quand il s'impliqua prématurément et activement dans le Mouvement national dans les rangs du Parti du Peuple Algérien (PPA-MTLD). Le fait qu'il appartienne à une famille de révolutionnaire composée de plusieurs militants n'est pas du tout étranger à cette prise de conscience précoce. «Sa famille comptait plusieurs Novembristes, dont trois avaient fait partie du contingent de maquisards de Kabylie qui étaient partis à Blida pour attaquer les casernes de l'armée française le 1er novembre 1954 à 0 heure 00», témoigne un neveu du regretté maquisard. Le premier des trois n'était autre que son grand frère Challal Ali Kaci. Il y a lieu de préciser que le regretté maquisard Mohand Saïd Challal était responsable dans le réseau du Front de Libération nationale de la région parisienne au début de la Révolution d'indépendance nationale. «Il était chargé de rapatrier les membres du FLN fichés et recherchés par la police en France», souligne un proche en indiquant que Mohand Saïd Challal remplit sa mission avec abnégation jusqu'au moment où lui-même se trouva en danger et recherché par cette même police française. Mohand Saïd Challal décida de rentrer au bercail et de regagner les maquis de l'ALN. Il a été affecté dans la zone d'Aït Yahia Moussa. Il figurait parmi les soldats de l'ALN lors de la célèbre et dernière bataille d'Aït Yahia Moussa, région natale de Krim Belkacem. Il était sergent-chef quand cette bataille eut lieu. «La bataille d'Aït Yahia Moussa fut parmi les plus grandes et les plus célèbres batailles de la guerre d'indépendance et fut dirigée par le colonel Amirouche Aït Hamouda en personne avec pas moins de 18 katibas de l'ALN», précise-t-on. «L'armée française y met toute sa barbarie, artillerie, aviation, hélicoptères, gaz asphyxiant et.... napalm», témoigne, en guise d'hommage le même proche de Mohand Saïd Challal en précisant que ce dernier y fut brûlé au napalm, capturé, transféré à l'hôpital de Dellys et incarcéré jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Le regretté moudjahid Mohand Saïd Challal sera enterré, aujourd'hui, au cimetière de Sidi Hand Ou Mouhand, au village Tarihant dans la commune de Boudjima, région qui a donné des centaines de martyrs et de maquisards à l'instar du héros Saïd Babouche.