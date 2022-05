Le complexe sportif de l'Armée nationale populaire de la cinquième Région militaire a abrité jeudi dernier les journées portes ouvertes sur le sport militaire. L'inauguration a eu lieu en présence du commandant du secteur de l'ANP et de hauts cadres de l'ANP.

Un public important s'est déplacé pour assister aux différentes démonstrations assurées par des professionnels, mais aussi par les élèves des écoles des cadets de Sétif et de Batna qui ont ébloui les présents par le spectacle de haut niveau.

Le public a été submergé par les exhibitions de Kouksoul. Un spectacle offert par une unité spéciale. Torse nu et pieds nus, ils lancent des cris de fauves qui nous rappellent les cris des films des arts martiaux. Le Kouksoul est un art martial englobant les techniques de combat à main nue, la bagarre, les combats de rue et avec des armes, des attaques- surprises. L' unité est composée de jeunes dotés d'un excellent état physique, d'une concentration et une maîtrise parfaite des armes, blanches ou à feu. Ces armes sont utilisées dans le but d'anéantir l'ennemi et de libérer les otages. Lors de la première démonstration dans un lieu pris d'assaut, dans un convoi.

Dans une seconde démonstration, ces hommes se sont relayés pour des combats à main nue, contre un ennemi armé, vient ensuite l'exhibition de la casse. Des pierres cassées à main nue, avec le poigner.

Des pierres énormes sont ensuite cassées sur le dos ou le thorax. D'autres se sont livrés au corps à corps avec des planches qui se cassent, alors que d'autres plantent des clous avec la main sous les applaudissements du public. L'exercice qui restera gravé pour longtemps dans la mémoire des citoyens qui ne cessaient de prendre des photos et de filmer des scènes qu'ils ont rarement vues.

À noter que la manifestation a connu la présence et la participation des forces de la marine et de la Gendarmerie nationale.