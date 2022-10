Le groupe d'amitié et de fraternité parlementaire Algérie-Arabie saoudite a été installé, hier, au siège du Conseil de la nation en vue de renforcer les relations de coopération entre les deux pays. La cérémonie d'installation a été présidée par la vice-présidente du Conseil de la nation chargée des relations extérieures, Leila Brahimi en présence du président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger, Omar Dadi Adoun, du président et du vice-président du groupe d'amitié parlementaire, MM. Kamel Bouchama et Hadj Khalil Laârousi, de l'ambassadeur saoudien en Algérie, Abdallah Benacer El Bassiri et les membres du groupe.

Intervenant à l'occasion, Mme Brahmi a indiqué que l'installation du groupe d'amitié et de fraternité Algérie-Arabie saoudite «constitue un autre acquis qui s'ajoute aux relations bilatérales privilégiées liant les deux pays». «Évènement important dans le processus de renforcement des relations entre les deux parties», la création du groupe parlementaire permettra de consolider davantage la diplomatie parlementaire liant le Parlement algérien et le Conseil de choura saoudien, a-t-elle soutenu.