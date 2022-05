Conformément aux derniers changements opérés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présidé, hier, la cérémonie d'installation officielle du nouveau Directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure, le général-major Djamel Kehal. En cette circonstance, le chef d'état-major de l'ANP a déclaré qu' «au nom du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 1er mars 2022, j'installe officiellement le général-major Djamel Kehal, dans les fonctions de Directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure, en succession au général-major Noureddine Mokri».

À cet effet, le chef d'état-major de l'ANP ordonne «de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions, dans l'intérêt du service, conformément aux règlements militaires et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre glorieuse Révolution». Ce fut également l'occasion pour Saïd Chanegriha de tenir une rencontre avec les cadres de la Direction générale de la Documentation et de la Sécurité extérieure auxquels il a donné «des instructions et des orientations relatives essentiellement à l'impératif de faire preuve du plus haut degré de professionnalisme dans l'exécution des missions assignées et de redoubler d'efforts avec dévouement et abnégation afin de relever les défis sécuritaires engendrés par les évolutions accélérées enregistrées sur les plans régional et international», indique le communiqué du ministère de la Défense nationale. La Direction générale de la Documentation et de la Sécurité extérieure est un poste stratégique et très sensible. La Direction a comme missions principales, la lutte contre toute forme d'espionnage, la préservation de la sécurité intérieure du pays et la défense des intérêts vitaux de l'Algérie à l'étranger.

La Dgdse a remplacé, fin janvier 2016, le Département de Surveillance et de Sécurité (DSS), anciennement Département de Renseignement et de Sécurité (DRS). La nouvelle direction comprend trois départements chargés respectivement de la sécurité intérieure, de la sécurité extérieure et une direction technique.