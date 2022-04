L'Algérie fait face à de véritables menaces visant son unité nationale et sa souveraineté. Alors que l'enjeu est de taille, il y va de la sauvegarde de l'Etat national et de sa pérennité. L'Armée nationale populaire (ANP) a été la cible des attaques via une propagande alimentée par les mercenaires et les sbires du régime marocain du Makhzen et les officines étrangères et leurs agendas s'inscrivant dans le cadre des «printemps arabes» qui visent la dislocation des Etats-nations.

Le front interne s'impose avec acuité pour parer aux dangers qui guettent l'Etat national et ses institutions. Ce front doit être le produit d'une mobilisation dont les tenants et les aboutissants obéissent à un seul objectif, à savoir de déjouer le plan ourdi des forces occultes et les nébuleuses qui travaillent pour leurs maîtres d'outre-mer. Depuis l'émergence de l'élan historique du Mouvement populaire du 22 février 2019, la question de la menace ne cessait de prendre de l'ampleur à cause des infiltrations et le travail de récupération des forces dont l ‘ intérêt se réfère à celui des officines et des organismes étrangers qui veulent réussir leur plan «printaniste» dans le cadre d'un projet de mainmise et d'expansion dans les pays pour mettre main basse sur leurs richesses et potentiels naturels. Si ce n'est la vigilance des forces vives de la patrie et à leur tête l'institution militaire, ce Mouvement populaire qui se voulait intrinsèque à ses débuts, aurait glissé vers le chaos et l'aventure à cause des manipulations multiples émanant de plusieurs forces dont les intérêts se croisent d'une manière structurelle même. Les tentatives de déstabilisation du pays et la volonté de semer la discorde au sein du peuple se référaient à des énoncés dont l'implication de l'ennemi de nos frontières ouest est avérée.

Mais le régime marocain du Makhzen ne recourait pas à cette sale entreprise en solo, bien au contraire, il recevait les ordres de son chef d'orchestre dont la doctrine expansionniste et de mainmise néocoloniale n'est pas à démontrer. Les nébuleuses et les forces occultes apportaient du l'eau au moulin des officines en mettant leurs mercenaires à la disposition des puissances étrangères dans le but de brouiller les carte et favoriser le climat délétère dans le pays pour asseoir les germes et les prémices d'une atmosphère de guerre.

Mais les forces vives de la patrie et l'Armée nationale populaire (ANP) ont pu déjouer grâce à leur détermination et leur degré très élevé du sens du sacrifice et de vigilance les plans ourdis par les nébuleuses et les forces occultes qui visaient la dislocation du pays et le faire plonger dans la spirale de la guerre civile et le chaos. Aujourd'hui et plus que jamais, le front interne s'impose avec acuité, la mobilisation autour de la sauvegarde de l'Etat national et la défense de l'indépendance et de la souveraineté nationales du pays doivent se matérialiser à travers des initiatives et des actes politiques concrets et tangibles pour mettre un terme aux tentatives d'ingérence par certaines forces et puissances dans les affaires internes du pays. L'Algérie a montré plusieurs fois de par son histoire que son destin est intimement lié à sa survie en tant qu' entité historique et civilisationnelle millénaire. Cette dimension lui a toujours permis de se projeter dans une perspective de résistance et de lutte farouche contre les tentatives visant la remise en cause de sa souveraineté et son indépendance. Le monde actuel est en train de connaître des bouleversements et des mutations qui renseignent sur la gravité des enjeux qui influent sur les conséquences à moyen terme des relations internationales et les nouvelles reconfigurations dont fait preuve l'humanité. L'Algérie fait partie de cet échiquier du monde en plein effervescence et ébullition. Les forces vives de la patrie sont interpellées à agir pour contrer les menaces et les dangers qui guettent la nation.