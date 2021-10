Le redémarrage de l'économie mondiale sera acté en 2021. Elle devrait connaître un taux de croissance de 5,9%. Sa progression sera toutefois, contrariée par la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir dans les pays industrialisés. Ceux-là même qui lui servent de locomotive. Conséquence: la croissance de l'économie mondiale devrait connaître une baisse de 0,1% comparativement aux prévisions de juillet, selon son dernier rapport publié mardi. Le Fonds monétaire international a, en effet, revu légèrement à la baisse sa prévision de croissance mondiale à 5,9%, en raison des effets de la pandémie du coronavirus, notamment dans les pays en développement. «L'économie mondiale devrait croître de 5,9% en 2021, soit 0,1 point de pourcentage de moins que dans les prévisions de juillet», indique le document de l'institution de Bretton Woods divulgué à l'occasion de ses réunions d'automne. «Cette révision à la baisse pour 2021 reflète, principalement, l'aggravation de la dynamique pandémique dans les pays en développement et, en partie, une dégradation pour les économies avancées, selon les experts de l'institution financière internationale. Ces facteurs défavorables sont «partiellement compensés par des perspectives à court terme plus solides parmi certains marchés émergents et pays en développement exportateurs de produits de base», nuancent-ils. La croissance mondiale doit connaître une décélération plus marquée en 2022.L'institution de Bretton Woods la prévoit autour de 4,9%. À quoi serait-elle due? «Les lignes de faille ouvertes par la Covid-19 semblent plus persistantes et les divergences à court terme devraient laisser des empreintes durables sur les performances à moyen terme», expliquent les rédacteurs du rapport du FMI. Que prévoient-ils au-delà de 2022? «La croissance mondiale devrait se stabiliser à environ 3,3% à moyen terme» pronostiquent-ils. Qu'en est-il de l'inflation qui a particulièrement enflé cette année? «Les pressions sur les prix devraient s'atténuer en 2022» rassure l'institution dirigée par la Bulgare Kristina Ivanova Georgieva qui a succédé à la Française Christine Lagarde depuis le 1er octobre 2019.