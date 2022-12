Les travaux des ateliers liés aux «statuts et aux résolutions politiques, économiques et sociales» ont été lancés au sein du Front des forces socialistes (FFS). Les travaux visent selon les responsables chargés des préparatifs du congrès, à ouvrir le débat et «enrichir les avant-projets des textes dans le but de les présenter au 6e congrès ordinaire prévu les 8, 9 et 10 décembre 2022», annonce-t-on.

Le 6e congrès, qui se tiendra durant ce mois de décembre, table sur la réussite complète des travaux, en obtenant le consensus interne, au sein du FFS d'abord. C'est une manière d'éviter les frictions et les divisions qui ont caractérisé le précédent congrès et ses conséquences qui ont impacté le fonctionnement du parti et ses structures. Plusieurs thèmes et démarches organiques seront débattus lors ces travaux des ateliers liés aux statuts et aux résolutions politiques, économiques et sociales selon le regard propre au FFS, à la lumière des évolutions qui caractérisent le pays et le monde à la fois.

Le consensus et l'élargissement du débat démocratique à l'intérieur du parti, seront le mode opératoire qui imprimeront le processus du congrès jusqu'à l'élection d'une nouvelle direction par les congressistes, qui tiennent à réussir le congrès dans la perspective de donner au FFS un nouveau souffle à même de lui permettre de s'inscrire dans le processus de la construction nationale et la consolidation du front interne, face aux menaces qui guettent la nation.

L'implication de la base du parti dans le débat qui a trait aux nouvelles exigences et défis qui se dressent au FFS, est le signe d'un retour à une gestion interne souple et loin de toute forme de mainmise d'un «groupe» sur le reste des forces qui constituent la matrice du parti et sa ligne politique.

L'enjeu qui s'impose au FFS c'est bien le rapport entre les défis du parti et la réalité internationale qui se complique et qui impose ses conséquences sur l'Algérie en tant qu'État national.

Dans ce sens, le membre de l'instance présidentielle du FFS, le docteur Hakim Belahcel a fait allusion à cet enjeu et ses répercussions sur les pays qui luttent pour leur indépendance et leur souveraineté, en soulignant à l'adresse des militants de base du FFS «Pour les pays de la rive sud de la planète Terre, ces nouveaux bouleversements viennent se greffer à une accumulation tragique de l'héritage colonial et au déchaînement des crises multiples d'ordre politique, sécuritaire, environnemental et climatique.

À ce titre, c'est à s'interroger, pourquoi certains gouvernements de la rive Nord, compatissent, à juste titre d'ailleurs, avec les populations, qui fuient les zones de tensions en Europe de l'Est, mais en même temps, peinent à découvrir les raisons pour lesquelles, le fléau de l'immigration clandestine venant du Sud, prend des proportions inquiétantes?», s'est-il interrogé.

Le 6e congrès du FFS portera sur les menaces qui ciblent les pays souverains et indépendants, à l'aune de la reconfiguration mondiale et ses visées néocolonialistes qui se profilent à l'horizon.

Le message du FFS s'exprime clairement quant aux évolutions récentes de la situation internationale et ses retombées. À ce propos, le membre de l'instance présidentielle du FFS, le docteur Hakim Belahcel a indiqué que «l'humanité est à la recherche d'un plan d'urgence pour survivre à une campagne drastique qui met le capital au-dessus de la dignité humaine et des aspirations démocratiques, et qui hypothèque fatalement, la stabilité géopolitique, la sécurité économique et alimentaire de l'écrasante majorité de sa composante», affirme-t-on.

Le débat interne sera teinté d'une dimension internationale qui fait preuve d'une nouvelle réalité qui s'impose comme évènement majeur et comme élément central en rapport avec les États qui constituent le monde actuel.

Le FFS est un parti d'opposition qui marque sa présence politique dans un cadre national, avec tout ce que cela implique en matière d'engagement politique sur les questions ayant trait à la stabilité du pays et son repositionnement sur l'échiquier régional et international.

Les travaux des ateliers liés aux «statuts et aux résolutions politiques, économiques et sociales» aborderont avec acuité la question relative à la place de l'Algérie dans le nouvel ordre mondial qui s'esquisse. Cette donne est inscrite comme priorité au sein du FFS.