À travers sa contribution au 26e congrès de l'Internationale Socialiste(IS), qui se tient depuis le 24 novembre à Madrid en Espagne, le FFS a exprimé «son indignation» suite au revirement spectaculaire du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez vis-à-vis de la question sahraouie» «Au sein du FFS nous considérons que la remise en cause par le gouvernement espagnol des résolutions onusiennes concernant la question sahraouie, constitue une grave entorse aux traités internationaux et aux efforts déployés par la communauté internationale, pour instaurer la paix et la stabilité dans notre région», a estimé Hakim Belahcel, membre de l'Instance présidentielle du parti.

Dans ce sens, le plus vieux parti d'opposition a qualifié la suspension par les autorités algériennes, du traité bilatéral d'amitié, de bon voisinage et de coopération suite à ce rétropédalage diplomatique espagnol, d'une «réaction légitime». Puisque, ajoute-t-on, «la position algérienne défend la légitimité internationale et s'oppose aux stratégies qui empêchent l'autodétermination du peuple sahraoui».

Par conséquent, le parti du défunt Hocine Aït Ahmed appelle le gouvernement espagnol «à se réengager dans le processus de paix défini par les résolutions Onusiennes et en corrélation avec les principes directeurs de l'Internationale Socialiste, qui mettent la légitimité internationale et le respect des droits de l'homme au-dessus de toute autre considération».

Par ailleurs, le parti a préféré ne pas évoquer la situation interne en Algérie. Tout en rappelant la crise sanitaire due à la Covid-19 et les bouleversements géopolitiques induits par la guerre en Ukraine, le parti fustige la politique de deux poids, deux mesure des pays de la rive nord de la Méditerranée en matière de flux migratoires. «Pourquoi certains gouvernements de la rive nord, compatissent avec les populations, qui fuient les zones de tensions en Europe de l'Est, mais au même temps, peinent à découvrir les raisons pour lesquelles, le fléau de l'immigration clandestine venant du Sud, prend des proportions inquiétantes?» s'est-il demandé.

L'intervenant a rappelé que la rive sud est «une région qui est et demeure, le théâtre de l'instabilité politique, des stigmates du colonialisme, de la dégradation affolante des conditions de vie, de la sécheresse, de la multiplication des conflits armés, du trafic multiforme, la prolifération des maladies et l'absence de la solidarité internationale».

Le parti a invité l'IS à imposer ses valeurs éthiques, morales et politiques en alternative crédible et salutaire «devant un monde qui chavire entre les assauts d'un impérialisme sans état d'âme et d'une reconfiguration des forces agissantes et multipolaires de l'ordre mondial».

«Face à l'assombrissement des horizons universels, devant l'exaspération des peuples du monde, à contrecourant de la montée des extrémismes, de la violation des droits de l'homme, du bâillonnement des choix populaires et de la relégation de l'exercice politique», le parti prône «de porter haut et fort, la voix du dialogue et du compromis».

Enfin,le parti a fait savoir que «sa formation politique discutera et débattra de la nature de nos rapports avec l'Internationale Socialiste à l'issue des travaux du sixième congrès du parti qui se tiendra les 8,9 et 10 Décembre prochain».