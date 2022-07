Lors des élections partielles prévues le 15 octobre prochain, au niveau de six communes concernées relevant de la wilaya de Tizi Ouzou et de Béjaïa, le FFS annonce sa participation. Il croisera le fer avec les indépendants, selon certains observateurs. En l'absence du RCD, des listes indépendantes ont pu rivaliser avec les listes présentées par le vieux parti de l'opposition, dans son fief, en Kabylie, lors des élections locales anticipées précédentes. Ce scénario se reproduira-t-il en octobre prochain? En tout cas, le FFS a décidé de déposer des listes au niveau des six communes concernées. Cette formation vient de battre le rappel de ses troupes, à cet effet. La participation du FLN et du RND à ces joutes n'est pas à écarter. Par ailleurs, ces élections se dérouleront dans les mêmes conditions que celles prévalant lors des locales anticipées précédentes. En effet, l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), a indiqué, avant-hie, dans un communiqué, que «les élections partielles prévues le 15 octobre prochain concernant six Assemblées populaires communales (APC) à Béjaïa et à Tizi Ouzou se dérouleront selon les mêmes procédures et mesures d'organisation prises lors des élections des membres des APC du 27 novembre 2021».

L'Anie informe les citoyens et les partis agréés souhaitant se présenter ou soumettre des listes de candidature aux élections partielles dans les six communes concernées des wilayas de Béjaïa et Tizi Ouzou, que «celles-ci se dérouleront selon les mêmes mesures organisationnelles et les procédures stipulées dans les dispositions de la loi organique relative au régime électoral en vigueur, note la même source». À titre de rappel, Feraoun, M'cisna, Toudja et Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, Aït Mahmoud et Aït Boumahdi dans la wilaya de Tizi Ouzou, sont les APC concernées par ces joutes, précise la même source. La liste des candidats, déposée par un parti politique ou au titre d'une liste indépendante, doit être appuyée par un nombre de signatures individuelles d'électeurs de la circonscription concernée au prorata du nombre de sièges à pourvoir. Conformément à l'instruction adressée aux coordonnateurs de l'Anie, à Béjaïa et Tizi Ouzou, il est ainsi exigé 260 signatures pour l'APC qui compte 13 sièges, 300 pour celle qui compte 15 sièges et 805 pour celle qui comporte 23 sièges. Les délais de dépôt des formulaires de souscription des signatures pour approbation par le juge, le chef de la commission communale de révision des listes électorales, expirent «12 heures, au minimum, avant l'expiration du délai fixé pour le dépôt des listes de candidatures, soit le 25 août 2022 à midi (12h00)», selon le même document. Les déclarations de candidatures doivent être déposées 50 jours francs avant la date du scrutin, soit le jeudi 25 août 2022 à minuit (0h00). L'Anie a rappelé que «le candidat à l'APC doit être inscrit dans la circonscription électorale où il se présente, être de nationalité algérienne, âgé de 23 ans, au moins, le jour du scrutin, avoir accompli les obligations du Service national ou en être dispensé. Le candidat ne doit pas également avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crimes ou délits privatifs de liberté et non réhabilité, à l'exception des délits involontaires, justifier sa situation vis-à-vis de l'administration fiscale. Il ne doit pas aussi «être connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l'argent sale et les milieux de l'affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs, ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales». Quant au principe de parité homme-femme, cette condition ne s'applique qu'aux APC dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20000, ce qui signifie que ce principe ne s'applique que pour la commune d'Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, dans le cadre de ces élections partielles, ajoute la même source. Pour la commune dont les listes de candidatures n'ont pu remplir la condition de parité, elle doit «joindre une demande de dérogation de la condition de parité au dossier de candidature déposé par le candidat parrainé par un parti politique ou une liste indépendante, auprès du coordonnateur de la délégation de wilaya de l'Anie qui doit valider cette demande». La liste des candidats doit concerner, au minimum, «la moitié des candidatures à des candidats âgés de moins de 40 ans». Le tiers des candidats, au minimum, doivent avoir un niveau universitaire.