En visite en République arabe d'Egypte, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a assisté hier, à la cérémonie d'ouverture officielle de la 2eme édition du Salon de défense «EDEX -2», présidée par le président égyptien, Abdelfattah Al Sissi. Le général de corps d'armée est présent à cette cérémonie en sa qualité de représentant du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune. Après la cérémonie d'ouverture, le chef d'état-major de l'ANP a visité les stands du Salon où il s'est enquis, de près des différents armements et des systèmes d'armes modernes exposés, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. La même source souligne qu'«à cette occasion, il a reçu des explications exhaustives et assisté à des exposés présentés par les représentants des sociétés productrices».

Le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, a été reçu, lors de ce déplacement, en audience par le général de corps d'armée Oussama Askar, chef d'état-major des Forces armées de la République arabe d'Egypte», ajoute le MDN dans son communiqué. À ce titre, le général de corps d'armée ne manquera pas l'occasion d'aborder les sujets importants et les grandes questions d'actualité et la conjoncture dans le monde. En effet, saisissant cette occasion, «il a transmis à son hôte les salutations de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire à leurs homologues au sein des Forces armées égyptiennes, ainsi que leurs voeux de réussite», indique le communiqué du MDN qui ajoute que «les deux parties ont évoqué la situation prévalant en Afrique du Nord et dans l'espace sahélo-saharien, ainsi que les multiples menaces multidimensionnels susceptibles de déstabiliser la région tout entière». Les deux parties «se sont longuement entretenues sur les moyens à même de contribuer à la consolidation des efforts pour asseoir la paix et la sécurité aux niveaux régional et continental», atteste encore la correspondance du MDN.