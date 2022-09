«Le diagnostic des déficiences de la vision chez le nouveau-né et plus largement chez l'enfant, quand et comment?», a été le thème de la formation médicale continue réservée aux médecins pédiatres par les organisateurs des premières journées d'ophtalmologie. Ces journées qui se sont étalées deux jours durant, à l'hôtel Atlantis et à l'auditorium du campus d'Aboudaou de l'université de Béjaïa, ont été organisées par le professeur Madani Ikhlef, chef de service d'ophtalmologie du CHU de Béjaïa avec la collaboration du docteur Mohand, Arezki Maouche, propriétaire de la clinique Ikzera, sous l'égide de la Société algérienne d'ophtalmologie (SAO), présidée par le professeur Amar Aïlem, et avec la participation d'un panel de spécialistes de renom en ophtalmologie, venus de diverses wilayas du pays et de l'étranger.

«Ces journées ont pour objectifs la formation et la mise à jour des connaissances, ainsi que l'exploration des nouveautés enregistrées jusqu'à aujourd'hui dans cette spécialité», a souligné le profeseur Ikhlef, président du comité d'organisation lors de l'ouverture de la première journée consacrée à la formation médicale continue «FMC» destinée aux praticiens pédiatres, avec pour thème «Ophtalmo-pédiatrie», ajoutant que compte tenu des progrès réalisés dans le domaine de l'ophtalmologie en Algérie, les pédiatres algériens sont les premiers à pouvoir détecter les anomalies chez les nouveaux- nés. Dans ce sens, plusieurs conférences ont été animées. Des affections génétiques palpébrales, le CAT devant une exophtalmie de l'enfant, les tumeurs oculaires de l'enfant, les amétropies de l'âge scolaire, l'oeil et la pathologie générale, la baisse brutale de l'acuité visuelle, les uvéites de l'enfant, autant de sujet abordés dans une conférence sous la direction de l'invité d'honneur, le professeur J. L Dufier, un académicien et ophtalmo-pédiatre de renom à Paris. L'après-midi a été consacrée aux travaux de trois ateliers autour des sujets en relation avec le thème général des journées, à savoir la chirurgie vitro-rétinienne, l'adaptation du kératocône en lentilles de contact et la chirurgie conservatrice du kératocône et du glaucome. La première journée a été clôturée par un symposium organisé par 2MS sur l'utilisation des ultrasons dans le traitement des glaucomes sévères. «Dans une classe d'âge, vous avez 20% des enfants qui vont avoir des troubles visuels, parfaitement curables par une bonne correction optique à condition que ce soit fait dans de bonnes conditions par un ophtalmologiste», indique le professeur Dufier, ajoutant que 80% des cécités de l'enfant sont des maladies génétiquement déterminées. Le locuteur a tenu à remercier les professeurs Aïlem et Ikhlef pour avoir insisté sur la prévention, chez les adultes, contre deux principales maladies qui peuvent déboucher sur la cécité, dont notamment le diabète et le glaucome, génétiquement déterminées». Pour sa part, le docteur Lamine Djama, ophtalmologiste libéral à Béjaïa, déclare que «toutes les thématiques liées à l'ophtalmologie ont été abordées dans un élan qui n'a de valeur que d'apporter les informations en relation avec l'ophtalmologie, dont les nouvelles techniques d'intervention de prise en charge, etc.». Hier, huit sessions, sous forme de conférences, ont été animées à l'auditorium du campus d'Aboudaou, juste après l'ouverture officielle, en présence du président de l'APW, du recteur de l'université et de son staff. En présence d'un public connaisseur composé de professeurs, de pédiatres et d'étudiants, le glaucome, la pathologie orbito-palpébrale, la chirurgie réfractive, l'optique, la surface oculaire, la chirurgie vitro-rétinienne ont été détaillés par des professeurs spécialisées dans la domaine de l'ophtalmologie. Cette journée s'est intéressée aux explorations ophtalmologiques qui occupent une très grande place dans le diagnostic des maladies causales, d'où la pertinence de ces journées d'ophtalmologie de Béjaïa. À noter l'absence des résidents inscrits à la formation médicale continue retenus, selon l'organisateur, par «le médecin-chef le professeur Hassiba Ahmam pour des raisons inexpliquées». À noter aussi l'absence des responsables de la Faculté de médecine, représentés uniquement par les responsables de l'université. Par ailleurs, plusieurs laboratoires locaux et étrangers ont organisé, au niveau du hall du campus d'Aboudaou, une exposition de matériels et d'équipements de dernière génération ayant un rapport direct avec l'ophtalmologie médicale et chirurgicale.