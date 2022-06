La 17e édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau «Siee-Pollutec» a ouvert, hier, ses portes au Centre international des conférences - Abdelatif Rahal (CIC) sis au «Club des Pins». L'offre locale affiche cette année un air dynamique avec 60% d'entreprises algériennes, principalement leaders sur le marché tout en attirant de nombreuses entreprises internationales versées dans le domaine de l'eau et activant majoritairement en Europe. Plus d'une dizaine de pays, dont une forte présence française, portée par «Business - France» participent à ce Siee-Pollutec. Il s'agit de l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, la Turquie, les Pays-Bas, la Corée du Sud, l'Autriche, le Brésil, la Chine, l'Inde, et les Etats-Unis. Parrainé par le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique (Mresh), ce Salon est animé par nombre de conférences portant sur les thèmes phares du marché de l'eau dont, principalement, le dessalement de l'eau de mer et aussi l'épuration des eaux usées et leur réutilisation, l'hydraulique agricole et enfin la gestion du service public de l'eau. La stratégie de développement du programme de dessalement de la sécurité de l'eau, augmentera sensiblement la capacité de production d'eau. Il sera augmenté à 3,8 millions/m3/jour d'ici 2024. Un fonds spécial de quatre milliards de dollars a été alloué aux usines de dessalement de l'eau de mer dont 11 sont opérationnelles, parallèlement à quatre autres stations «monoblocs» qui produisent 37 500 m3/j.Les usines livrées en 2021/2022 sont au nombre de trois dont deux à Alger et l'une à Boumerdès. En 2021-2024, cinq autres unités seront livrées dont deux à Alger, et les trois autres à El Tarf, Cap Blanc (Oran) et Béjaïa. En sus des conférences programmées, le Siee-Pollutec se veut un lieu de partage d'informations et de contenu à travers ces conférences pour lesquelles un espace spécial a été réservé. Classée 29e pays au monde souffrant le plus du stress hydrique, l'Algérie dispose de 23 milliards de m3/an comme potentiel hydrique. Cependant, relèvent les conférenciers, le pays a besoin de réduire la sollicitation des eaux superficielles pour l'approvisionnement en eau potable (AEP). Ainsi, afin de soutenir ces efforts d'AEP, différentes agences activent sous la tutelle du ministère comme Agire, Onid, ADE, ONA, Anbdt, et l'Anrh. Concernant le programme des ressources en eau, plus de 600 millions de dollars de programme d'équipements ont été consacrés au secteur en 2022.