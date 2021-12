Etonnante a été la révélation faite par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane. Prenant part à la Conférence nationale sur la relance de l'industrie, le Premier ministre en soulignant l'échec et l'inefficacité de la politique d'investissement qui était en vigueur dans le pays, a affirmé que «la dépense fiscale a atteint plus de 1 500 milliards de DA au cours des années 2018 et 2019, soit 10 milliards de dollars. «À la première lecture, ces chiffres apparaissent comme de simples statistiques abstraites, mais Aïmene Benabderrahmane va être plus explicite «ces 10 milliards de dollars ont été octroyés aux investisseurs privés, en guise de mesures incitatives et d'encouragement, sans que cela ne corresponde à une valeur ajoutée». Cette somme colossale a été donc donnée aux anciens oligarques pour faire des investissements, monter des usines et autres consortiums dans l'objectif de créer de l'emploi, relancer la machine économique et faire sortir le pays de la dépendance des hydrocarbures. Résultats des courses: zéro. L'Algérie n'a rien gagné avec cette politique qui semble, aujourd'hui, n'avoir été mise en place que pour permettre aux proches du cercle du pouvoir de s'enrichir. On peut donc aisément parler de détournement. Certes, les 10 milliards de dollars n'ont pas été cambriolés dans une banque, ni distribués dans des «sachets noirs» à l'abri des regards, mais c'est tout comme. Lorsque les ex-hommes d'affaires de l'ancien régime recevaient du «liquide», cela se passait au grand jour et même quelquefois, dans des cérémonies officielles sous couvert de «prêts d'investissement» ou encore d'un «montage financier» pour la création d'une plus-value. Il ne s'agissait là que d'une partie des sommes qui allaient se volatiliser. L'autre partie était accordée sous forme de mesures incitatives et d'encouragement avec la suppression des fiscalités et autres taxes. Et ce sont ces pratiques qui, en seulement 2 ans, ont coûté la bagatelle de 10 milliards de dollars au Trésor public, l'équivalent du budget d'un pays comme le Congo et la moitié de celui de la Tunisie!! À voir ce chiffre énorme, on comprend bien l'état d'esprit qui animait les oligarques durant les deux dernières années du mandat du défunt président Abdelaziz Bouteflika. Ces derniers qui appréhendaient et à juste titre le 5e mandat, ont fait une course contre la montre pour amasser le plus d'argent en un temps record. En fait, les anciens hommes politiques et les ex-oligarques avaient planté le décor pour faire croire à une réelle relance économique, le lancement d'une véritable industrie automobile et avaient même «pondu» des lois pour faire dans le «détournement légal». Il suffit pour s'en convaincre de rappeler les multitudes de procès des hommes d'affaires, lancés depuis 2019 et qui se poursuivent toujours. Aux tribunaux, les milliards octroyés coulaient à flots. Cela a, notamment été le cas dans le procès de l'ex-patron du FCE, Ali Haddad où il a été révélé que l'homme possédait 55 sociétés dont des sociétés écrans. Il a bénéficié, selon l'expertise de la justice, de 124 projets publics d'un montant total de 78 400 milliards de centimes, de 452 crédits d'un montant de 211 000 milliards de centimes et également de 73 000 autres milliards cts et de 15 crédits d'investissements de 34 000 milliards cts. Le même scénario s'est répété avec tous les autres oligarques qui se sont présentés à la barre. La justice avait fait état de pas moins de 1 130 milliards d'exonération des droits et taxes douanières pour une industrie automobile qui n'existe pas, mais Ahmed Ouyahia, l'ex-Premier ministre, droit dans ses bottes, avait alors répondu: «Vous dites que c'est un préjudice, mais pour moi, c'est un avantage accordé par la loi.» Ce qui n'était pas faux, cependant, il ne s'agissait malheureusement pas d'une erreur dans la prise de décision pour les ex- hauts responsables puisque la justice a révélé les contreparties. Certes, pas pour tous, mais certains ex-ministres ont reçu qui une villa qui une part d'actions pour ses enfants à titre d'exemple. En fait, pendant des années, les affaires de l'Etat étaient gérées par un petit groupe composé des hommes au pouvoir et de leurs amis proches, des hommes d'affaires qui détenaient les richesses du pays. C'est ailleurs que dans les institutions de l'Etat, que les affaires se réglaient, les marchés se concluaient et que les projets et les prêts bancaires s'octroyaient. Un mélange des genres complet, donc, entre les oligarques et le pouvoir avec un deal simple: le financement à coups de millions de dollars des campagnes électorales de l'ex-chef de l'État. Celle du 5e mandat avait amassé avant même son lancement quelque 700 milliards cts! Le mal était profond, l'Algérie nouvelle a-t-elle réussi à le déraciner?