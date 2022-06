Indigné, choqué et désagréablement surpris, ce sont là les premières impressions du ministre de la Santé,de la Population et

de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, après une visite de travail et d'inspection l'ayant conduit au CHU de Constantine vendredi dernier.

Lors de cette visite, le ministre s'est rendu compte de l'état déplorable, insoutenable de l'établissement,ce qui ne le laissera pas indifférentau,au point d'exprimer son indignation, voire sa grande déception.

Tout en menant sa visite dans le même établissement et constatant son état déplorable, il déclare avec étonnement: «On continue d'exercer dans ces conditions! Ça fait des mois qu'on parle...». Révolté et indigné, le ministre de la Santé ne manquera pas de pointer du doigt l'état de l'hôpital, notamment «les impuretés au niveau des blocs opératoires et l'insalubrité des robinets utilisés». En quittant l'établissement, le ministre a même haussé le ton face à un employé de l'hôpital, pour exprimer sa colère, le sommant de ne pas s'en mêler avec des termes bien précis,à savoir que c'était lui le responsable du secteur de la santé. «Je suis le responsable du secteur!

Ne t'en mêle pas, c'est moi le ministre et je vois de mes propres yeux», lance t- il a ce dernier. Ce qu'il a vu le laissera encore plus subjugué lors de cette visite, surtout en ce qui concerne des médicaments jetés n'importe où. Et face aux explications des responsables du CHU, le ministre s'est contenté de répondre: «Je vois de mes propres yeux?!».

Ce n'est pas tout, le ministre a déploré, par ailleurs, la situation dans laquelle se trouvent certains services du CHU Ben Badis, concernant aussi les équipements médicaux, les conditions d'accueil, l'état de la cantine centrale, les scanners à l'arrêt, le manque d'hygiène dans les urgences médicales et les blocs opératoires, assurant que «les mesures nécessaires seront prises pour améliorer la situation».

Avant le CHU, le ministre avait également visité l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Didouche Mourad, où il a affirmé clairement que «les services de son département ministériel oeuvrent actuellement à rapprocher le médecin du malade à travers le renforcement des établissements de santé de proximité», assurant que «70% des malades se dirigent actuellement vers les hôpitaux universitaires», ce qui crée, fait-il remarquer «une grande pression».

Le ministre soutient que «ces hôpitaux universitaires sont censés être réservés à la formation, à la recherche et aux stages, surtout qu'ils sont dotés d'équipements médicaux de haut niveau destinés aux opérations lourdes».

Il donnera enfin son accord de principe pour l'extension de l'hôpital de Didouche Mourad après avoir écouté des explications à ce sujet.