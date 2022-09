«Les données socio-économiques actuelles font état d’une tendance positive dans le traitement de plusieurs dossiers importants, suite à l’amélioration relative des revenus de l’Etat devant permettre le lancement d’investissements majeurs et la relance de nombreux projets à l’arrêt », c’est ce qu’ont déclaré les experts Mohamed Chohra, chargé d’études et de synthèse (CES) au cabinet du président du Cnese et Mehdi Bouchetara, directeur d’études au département gouvernance et régulation, lors d’une séance d’audition tenue jeudi par la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) sous la présidence de Lakhdar Salmi. Un constat d’une importance capitale pour le maintien du rythme de concrétisation des actions de réformes. L’amélioration des indicateurs macroéconomiques ne peut que traduire l’efficacité et la clairvoyance de directions adoptées pour redresser la situation du pays. En un laps de temps de trois ans, un travail colossal a été effectué. L’impact du parachèvement du processus institutionnel et électoral a permis d’’edififer le socle qui permettra de réaliser les grands axes du Plan d’action du gouvernement. Des avancées indiscutables qui auront le mérite de relancer les grands projets structurants qui étaient à l’arrêt, tel que le grand port de Cherchell. Il y a lieu de convenir dans ce sens, que plusieurs secteurs stratégiques, tels que ceux de l’exploitation minière, l’agriculture et de l’Industrie ont connu un début de restructuration prometteur. La promulgation et l’application des nouvelles lois d’investissement, des hydrocarbures, et du commerce, ont engendré une nouvelle dynamique qui explique en partie l’amélioration des indicateurs socio-économiques. Il faut dire, que les effets de ces orientations commencent à donner des résultats probants sur le terrain. Ces derniers se sont articulés autour de la maîtrise de la crise sanitaire, l’aisance conférée à la gestion de la rentrée scolaire, et notamment la possibilité de traiter les grands dossiers tels que le chômage et l’inflation. Renforcé par une lutte acharnée contre la corruption et la bureaucratie, le climat des affaires offre désormais, des ouvertures et des perspectives de développements inédits. Tous ces paramètres contribueront à consolider le rang de l’Algérie sur le nouvel échiquier économique mondial.