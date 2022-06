«La wilaya de Béjaïa aura son Centre hospitalo-universitaire (CHU)» selon le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui répondait par écrit à une question du député de Béjaïa Anis Saoudi, d'obédience FLN. Dans sa réponse, le premier responsable du secteur de la santé a précisé que «l'assiette de terrain qui abritera ce projet est définitivement choisie». Cette réponse souffre, cependant, de quelques précisons de nature à lui donner davantage de plus-value. Bien que le lieu exact d'implantation du projet et son étude de faisabilité ne sont pas donnés, la déclaration du ministre de la Santé a, toutefois, le mérite de mettre fin à une polémique entretenue ces derniers mois sur ce sujet, suite à la décision de transformer les locaux de l'administration situés à Sidi Ali Labhar, destinés initialement aux commerces de jeunes, en structure d'accompagnement de l'actuel CHU. Certains élus et observateurs ont perçu cette mesure comme l'annulation défensive du projet de CHU.

Cette polémique, entretenue principalement sur les réseaux sociaux, avait même contraint le président de l'APW de Béjaïa, accusé insidieusement d'avoir accepté l'option pour les locaux de Sidi Ali Labhar au détriment d'un véritable CHU, de réagir.

En abordant le projet de CHU de Béjaïa, le président de l'APW s'est positionné sur la décision des pouvoirs publics dans une conférence de presse animée le mois dernier. Tout en dénonçant «la polémique autour de ce sujet, entretenue par ceux qui «veulent se faire des noms», le P/APW demande que «l'opération de transformation des locaux de Sidi Ali Lbhar en CHU soit achevée», mais, en parallèle, il a exigé «le dégel du projet du CHU de Béjaïa». En février dernier, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait annoncé que le projet du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Béjaïa sera concrétisé en transformant des sièges de l'administration situés à Sidi Ali Labhar. Le ministre avait précisé que le CHU sera d'une capacité de 500 lits. Rappelant, à cet effet, que le projet du CHU, inscrit en 2014, qui devait être implanté dans la commune de Boukhlifa, a été gelé en 2016, Benbouzid avait assuré que le travail pour réaliser ce projet a bel et bien commencé et le bureau d'études choisi.

Il avait souligné que son secteur compte plusieurs projets en cours de réalisation à Béjaïa, ainsi que l'acquisition d'ambulances au profit de plusieurs structures de santé, dont le budget alloué dépasse les 8 milliards de dinars.

Dans l'attente de la réalisation de cette importante structure sanitaire, d'autres infrastructures seront ouvertes prochainement. Il s'agit de deux établissement publics hospitalier (EPH) de 60 lits, chacun, à Tazmalt et à Souk El Tenine ainsi qu'un hôpital psychiatrique à Oued-Ghir et le Centre anticancer d'Amizour en voie de réalisation.